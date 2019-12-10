В Таиланде 6 человек погибли от переохлаждения

В ряде СМИ сообщается о смертях от переохлаждения в Таиланде. По меньшей мере шесть человек погибли от резкого похолодания в тропиках.

Как сообщает Life, у всех умерших были заболевания, которые обострились на фоне неожиданного снижения температуры. Сейчас в восточной и центральной части Таиланда температура воздуха опустилась до 13-18 градусов тепла.

Как правило, в указанных регионах температура воздуха несколько выше, чем в среднем по стране. Отмечается, что в восточной провинции Прачинбури на скамейке был найден мёртвым 59-летний мужчина, в Сакэу и Аюттхае умерли двое мужчин в возрасте 81 и 41 года. Все они стали жертвами похолодания. В ходе вскрытия установили, что у мужчин были серьёзные проблемы со здоровьем, которые усугубились из-за понижения температуры воздуха.

За несколько дней до этого три человека в возрасте 38, 60 и 92 лет были обнаружены мёртвыми в провинциях Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат. Все три смерти также связаны с холодами.

По данным метеорологического управления королевства, на севере и северо-востоке Таиланда минимальная температура колеблется от 5 до 14 градусов. А вот в горах она местами опускается до 1 градуса Цельсия. Холодный фронт продолжит влиять на погоду в королевстве до конца января и, возможно, до февраля 2020 года.

Отмечается, что для Таиланда это серьезное понижение температур, не свойственное в это время года. В среднем в это время года дневная температура воздуха обычно составляет около плюс 28 градусов, а в ночные часы не опускается ниже 21 градуса.

Синоптики считают, что несвойственное похолодание вызвано холодным фронтом, который идет с Китая.