Командира войсковой части Екатеринославки судят за поборы с подчиненных

В Белогорском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении командира войсковой части 21720, расположенной в Екатеринославке Октябрьского района. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Покушение на мошенничество».

Подсудимый служил по контракту в части Екатеринославки в должности командира с июля 2017 года. Как рассказал Амур.инфо источник в правоохранительных органах, в ходе предварительного расследования было установлено, что в ноябре 2017 года командир дал указание начальнику отдела кадров собрать 1,2 миллиона рублей с подчиненных якобы на нужды части.

«Введенный в заблуждение относительно целей сборов денежных средств, начальник отдела кадров передал требования командирам подразделений и начальникам служб. В декабре того же года подсудимый получил более 700 тысяч рублей, поскольку в виду отказа ряда военнослужащих, собрать необходимую сумму не удалось», – пояснил собеседник агентства.

Потерпевшими стали около 20 военнослужащих. Спустя время они обратили внимание на отсутствие ремонтно-строительных работ на территории войсковой части и инициировали проверку правомерности сбора денег.

Источник Амур.инфо сообщил: в результате расследования установлено, что собранные с подчиненных средства были похищены командиром. При этом вину в совершении преступления обвиняемый не признал. С 20 июля 2019 года по решению суда командир находится в СИЗО.