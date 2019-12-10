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сегодня, 14:15 2

Новогодние пожелания амурчан могут зачитать в космосе

Новогодние пожелания амурчан могут зачитать в космосе
Фото: vk.com/roscosmos

«Роскосмос» организует необычный конкурс. Главное условие – написать свое новогоднее желание или поздравление с Новым годом. 10 лучших передадут на международную космическую станцию, где их зачитает экипаж.

Как отмечают организаторы конкурса – сообщество «Роскосмос» в соцсети «ВКонтакте» – для участия нужно быть подписанным на страницу сообщества. Претендент на победу пишет свое доброе пожелание или поздравление в комментариях к записи и делает репост записи на личную страницу. 14 декабря жюри определит победителей. Их имена опубликуют в сообществе 30 декабря. В этот же день космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка на МКС зачитают 10 самых интересных пожеланий.

В настоящий момент под объявлением о конкурсе больше 230 комментариев. «Мне бы хотелось, чтобы в наступающем году у наших космонавтов на МКС, которые наблюдают за нами с высоты, было все меньше поводов для разочарования и тревоги за нашу планету Земля. Чтобы не было войн, пожаров, природных катастроф и загрязнений, причина которым – человек. Земля – это наша прародительница, мать и дом, так давайте же беречь ее так, как мы оберегаем своих родных и близких. Земля дала нам жизнь, и мы обязаны прожить ее достойно! С Наступающим 2020 годом!» – пишет один конкурсант.

«Хочу, чтобы в ближайшее время в нашей семье нас стало трое. Очень ждем с мужем, когда наконец высшие силы подарят нам маленькое чудо», – признается другая участница конкурса.

«Здравствуй, дорогая Вселенная. Я хочу попросить у тебя помочь мне найти девушку. Она должна быть доброй, веселой и чтобы между нами была любовь. И вообще, чтобы все, кто хочет, нашли свою любовь и чтобы все у всех было хорошо», – пожелал молодой человек.

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#интернет #конкурсы #космос #Новый год

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Комментарии
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  • Alexx555

    Alexx555
    2 часа назад

    Эта новость ещё больше подчеркивает деструктивность роскосмоса и его руководства, с какой целью отрывать космонавтов итак якобы загруженных непонятными хлопотами на мкс только для того, чтобы зачитать какие-то просьбы амурчане, бред да и только.

  • Бабкина надежда

    Бабкина надежда
    2 часа назад

    Дед мороз в космосе чтоле живет?

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