Новогодние пожелания амурчан могут зачитать в космосе

«Роскосмос» организует необычный конкурс. Главное условие – написать свое новогоднее желание или поздравление с Новым годом. 10 лучших передадут на международную космическую станцию, где их зачитает экипаж.

Как отмечают организаторы конкурса – сообщество «Роскосмос» в соцсети «ВКонтакте» – для участия нужно быть подписанным на страницу сообщества. Претендент на победу пишет свое доброе пожелание или поздравление в комментариях к записи и делает репост записи на личную страницу. 14 декабря жюри определит победителей. Их имена опубликуют в сообществе 30 декабря. В этот же день космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка на МКС зачитают 10 самых интересных пожеланий.

В настоящий момент под объявлением о конкурсе больше 230 комментариев. «Мне бы хотелось, чтобы в наступающем году у наших космонавтов на МКС, которые наблюдают за нами с высоты, было все меньше поводов для разочарования и тревоги за нашу планету Земля. Чтобы не было войн, пожаров, природных катастроф и загрязнений, причина которым – человек. Земля – это наша прародительница, мать и дом, так давайте же беречь ее так, как мы оберегаем своих родных и близких. Земля дала нам жизнь, и мы обязаны прожить ее достойно! С Наступающим 2020 годом!» – пишет один конкурсант.

«Хочу, чтобы в ближайшее время в нашей семье нас стало трое. Очень ждем с мужем, когда наконец высшие силы подарят нам маленькое чудо», – признается другая участница конкурса.

«Здравствуй, дорогая Вселенная. Я хочу попросить у тебя помочь мне найти девушку. Она должна быть доброй, веселой и чтобы между нами была любовь. И вообще, чтобы все, кто хочет, нашли свою любовь и чтобы все у всех было хорошо», – пожелал молодой человек.