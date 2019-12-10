В Благовещенске маленьким пациентам предлагают новые виды физиолечения

Кабинет физиолечения Благовещенской детской поликлиники № 4 пополнился новым оборудованием. Всего в учреждении закупили около 50 различных приборов для физиолечения.

«Наше основное приобретение – сухая углекислая ванна. Пациент садится, его накрывают, с помощью пульта управления ставят все дозировки. И углекислота через кожные покровы проникает на необходимую глубину», – рассказывает врач-физиотерапевт поликлиники № 4 Ирина Фролова.

Показаний для такой процедуры много, поясняет врач: сухую углекислую ванну может назначить и спортивный врач, и пульмонолог. Медики поясняют, что процедура способствует улучшению кровоснабжения и оксигенации всех тканей, благодаря тому, что углекислота проникает через кожные покровы и расширяет сосудистые стенки. Процедура показана пациентам с бронхиальной астмой, обструкциями, хроническими пневмониями, сердечными патологиями.

Юных пациентов поликлиники лечат также с помощью аппарата для светотерапии. Желтая, зеленая, красная, голубая насадки используются в зависимости от заболеваний. «Зеленая, например, улучшает трофику, желтая идет как седатика, ассоциируется с солнечным светом, все идет из физики», – продолжает Ирина Александровна.

Вместо парафина, который в поликлинике не могут установить из-за нехватки места, здесь предлагают альтернативу – тепловые одеяла. «Эффект тот же самый, разогрев идет до 40 градусов. По показаниям деток отправляют неврологи, ортопеды, единственное – эта процедура не подходит для маленьких детей», – дополняет заведующая поликлиникой Татьяна Колчина.

В арсенале врачей-физиотерапевтов есть и аппарат магнитотерапии. Его используют для лечения травм, артритов, артрозов, межпозвоночных грыж. По данным специалистов, он оказывает противоотечное и противовоспалительное действие, тогда регенерация тканей проходит намного быстрее.

Некоторым пациентам показан магнитолазер. Он часто применяется в послеоперационных периодах, а также после пневмонии, при астме. Благодаря воздействию прибора снимается болевой синдром и отек. «Такие приборы используется в частных центрах, стоят достаточно дорого. А наши дети это могут получить по ОМС», – добавляет Ирина Фролова.

Также в поликлинике имеется галаингалятор – для сухой соляной ингаляции. В таком ингаляторе ребенок дышит воздухом с частицами соли – почти как на море. Среди показаний для такой процедуры – хронические риниты и синуситы. «Мы бы очень хотели открыть соляную пещеру, – добавляет заведующая поликлиникой Татьяна Колчина. – Но пока это невозможно. Для пещеры нужны определенные условия, больше места, к сожалению, мы пока не можем ничего придумать… Если только сделать пристройку».

В целом в благовещенской детской поликлинике № 4 приобрели более 50 единиц оборудования для физиолечения. Часть – по федеральной программе, остальное покупали на собственные средства учреждения. Ежедневно физиолечение в поликлинике проходят более ста детей. Один из трех кабинетов выделили специально для здоровых детей, у которых нет вирусных явлений. «Что меня радует – это отзывы людей. Они говорят: “Мы не ждем сейчас в коридорах!». Люди приходят, и ожидания нет», – заключает Ирина Фролова.