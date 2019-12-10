В Амурской области холодно: прогноз погоды на 11 декабря

Фото: Амур.инфо

11 декабря в Амурской области переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменный слабый.

Температура ночью составит минус 28...33, в пониженных местах – до минус 40, в облачности и осадках – 24...29 градусов ниже нуля. Днем – 17...22, по северу местами – минус 24...29.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Ветер с юго-запада разгонится до 1-6 метров в секунду. Температура составит минус 28...30 градусов. Днем – небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 18...20, сообщает Амурский гидрометцентр.

На автодорогах области и города сохраняется снежный накат, местами – гололедица.