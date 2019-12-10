«ИрАэро» открыла продажи на субсидируемые рейсы, в том числе из Благовещенска

Фото: «ИрАэро»

Авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что открыла продажи билетов на субсидируемые рейсы на 2020 год. В географию полетов вошел и Благовещенск.

Отмечается, что среди субсидируемых 22 маршрута. Из них со столицей Амурской области связаны два. Перелет из Благовещенска в Читу обойдется пассажирам в 7 050 рублей, а из Благовещенска в Улан-Удэ – в 9 465 рублей.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте перевозчика.

«Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться все категории граждан. Количество таких билетов на каждом рейсе ограничено лишь вместимостью эконом-класса. Для авиакомпании участие в программе в первую очередь дает дополнительную загрузку, но это еще и ответственность. Мы сделаем все, чтобы обеспечить нашим пассажирам комфорт и безопасность», – сказал начальник службы организации перевозок «ИрАэро» Александр Макин.

Билеты на субсидируемые рейсы можно приобрести на сайте перевозчика. Любую справочную информацию можно получить по бесплатному номеру 8 (800) 707-49-96.