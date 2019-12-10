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10декабря
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сегодня, 13:40 0

Участковые получили онлайн-доступ к базам данных

Участковые получили онлайн-доступ к базам данных

Участковых уполномоченных снабдили планшетными компьютерами. Гаджеты призваны облегчить работу сотрудников внутренних дел. Раньше участковому приходилось звонить в дежурную часть, чтобы установить личность того или иного человека. Сейчас он это может делать в режиме онлайн.

«Эти планшетные компьютеры имеют удаленный доступ к базам системы внутренних дел. Во время профилактического обхода, участковый может зайти в эту базу, посмотреть категорию своих подотчетных лиц. Или при составлении административных протоколов он может сразу проверить человека по базам. В этих базах есть вся информация, которая привязана к конкретному человеку – паспортные данные, адрес прописки, номера транспортного средства, различные нарушения», – рассказал в программе «Простые вопросы» Дмитрий Панченко, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Амурской области.

Узнать имя своего участкового можно, зайдя на официальный сайт областного МВД. Там же можно подать заявление, указав свои данные.

Что делать с шумными соседями, в каких случаях сотрудники полиции не могут зайти в помещение и какие из популярных сериалов наиболее правдиво показывают жизнь сотрудников полиции, об этом в видео.

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#закон #Простые вопросы

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