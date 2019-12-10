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10декабря
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ЧОП, охранявший амурский колледж, оштрафовали на 100 тысяч

ЧОП, охранявший амурский колледж, оштрафовали на 100 тысяч
Фото: Амур.инфо

Частное охранное предприятие «Сириус-А», которое занималось охраной Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, где произошла стрельба, оштрафовано на 100 тысяч рублей. Региональная прокуратура установила, что охранник колледжа не имел удостоверения и никогда его не получал. Сотрудник ЧОПа пропустил в учебное заведение студента с ружьем, чем грубо нарушил требования лицензии.

В надзорном ведомстве требовали максимальное наказание для ЧОПа – штраф 200 тысяч или приостановку деятельности на три месяца. В итоге судья назначил менее строгое наказание по части 4 статьи 14.1 КоАП.

Адвокат Андрей Иванов, представляющий интересы охранного предприятия, предоставил суду документы, подтверждающие, что сотрудник проходил обучение в образовательном центре «Бастион», в результате чего ему была присвоена необходимая квалификация.

Инцидент со стрельбой произошел 14 ноября в Амурском колледже строительства и ЖКХ. 19-летний студент пронес в учебное заведение ружье и открыл огонь по ученикам в аудитории. Один человек погиб на месте, еще трое пострадали. Прибывшая на место полиция заблокировала стрелка в одном из кабинетов, где он покончил с собой.

По факту происшествия было возбуждено сразу несколько уголовных дел. По пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений); против сотрудника ЧОПа, который пропустил парня в колледж и в отношении руководства учебного учреждения за халатность.

После стрельбы учебные заведения Амурской области начала проверять прокуратура. Также в регионе организована проверка студентов, которые являются владельцами оружия — стрелок в колледже открыл огонь из зарегистрированного на него ружья, пишет РБК.

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#стрельба в колледже #суды #финансы

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