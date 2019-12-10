Продукты для новогоднего стола за год подорожали на 16 %

Средняя стоимость продуктов для новогоднего стола на одного россиянина за год увеличилась на 16 % – до 446 рублей. В базовом наборе продуктов – салат оливье и сельдь под шубой (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой (по 50 граммов), сырная и колбасная нарезки, а также 3 мандарина и яблоко.

В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола по России составит 446 рублей, сообщают аналитики IT-компании «Эвотор». За последний год этот показатель вырос на 16 %.

Дороже всего обойдется такой новогодний стол для жителей Чукотки – 668 рублей, Приморского края – 639 рублей, Томской области – 626 рубля, Сахалинской области – 605 рублей и Ярославской области – 603 рубля. Самый доступный новогодний стол будет в Оренбургской области – 360 рублей, а также в Псковской области – 363 рубля.

В Москве застолье обойдется в 539 рублей, в Санкт-Петербурге – 464 рубля. Для жителей Волгоградской области новогодний стол будет стоить 401 рубль, Воронежской области – 404, Краснодарского края – 435, Красноярска – 43, Нижегородской области – 400, Новосибирской области – 403, Самарской области – 419, Свердловской области – 416, Севастополя – 445, Челябинской области – 450 рублей.

Средняя цена 150 грамов домашнего оливье по России составит 70 рублей. Как и в целом новогодний стол, самый дорогой домашний оливье будут готовить на Чукотке – 145 рублей, на Сахалине – 110, в Якутии – 106, Магаданской области – 105, на Камчатке – 104, в Ямало-Ненецком округе – 100 рублей. Вдвое дешевле этот салат обойдется в Калмыкии – 47 рублей, Ингушетии – 51 рубль, а также в Тверской области – 55 рублей.

Как пишет РИА Новости, в основу расчетов положен рецепт Росстата: консервированные огурцы (500 граммов), зеленый горошек (380 граммов), картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), четыре яйца, вареная колбаса (300 граммов), майонез (200 граммов) и репчатый лук (100 граммов). Сильнее всего за год подорожали репчатый лук (на 10 %), вареная колбаса, горошек и огурцы (на 6 %). Майонез вырос в цене на 5 %, куриные яйца – на 1 %. При этом опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость ингредиентов еще вырастет.