В Белогорске школьникам предложили питаться в «Умной столовой»

Фото: администрация Белогорска

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, в школе № 11 установлен программно-аппаратный комплекс «Умная столовая». Интерактивная система безналичного расчета программно-аппаратного модуля «Точка обслуживания» в школе уже работает.

Она включает сенсорный монитор для работников буфета, информационный дисплей для школьников, чековый принтер, а также терминал для пополнения расчетной карты.

«Охват питающихся в буфете составляет 100 %. Это 645 учащихся, занимающихся в основном здании школы, – рассказала заместитель директора школы № 11 по административно-хозяйственной работе Вера Будник. – Повар и кухонные работники обеспечивают питанием учащихся первой и второй смены. Работает буфет с 8 до 16:30 ежедневно. Затраты времени на учет наличности значительно сократились. Школьники рассчитываются специальной именной картой, привязанной к лицевому счету, которую можно пополнить в терминале, установленном в холле».

Пока на терминале программно-аппаратного модуля можно только пополнить карту, проверить баланс, посмотреть операции по карте, а также, в случае утери, воспользоваться услугой замены карты. В перспективе планируется включить в систему платные услуги, которые предлагаются в школе. Например, оплату стоимости группы продленного дня, рассказали в дирекции школы № 11.

В будущем в систему «Умная столовая» будет добавлена возможность оценить сбалансированность потребляемых блюд. Работники смогут вносить информацию о соотношении белков, жиров, углеводов какого-либо блюда, а система автоматически рассчитает количество килокалорий и углеводов, полученных от обеда, информирует пресс-служба администрации Белогорска.