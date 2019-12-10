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10декабря
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сегодня, 12:18 3

Сотрудники МВД оказались лидерами по коррупции среди правоохранителей

Сотрудники МВД оказались лидерами по коррупции среди правоохранителей
Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров. По словам представителя ведомства, в 2019 году перед судом предстали более 6,9 тысячи обвиняемых. Среди них 752 сотрудника МВД, 181 сотрудник ФСИН, 27 сотрудников Следственного комитета и 9 сотрудников прокуратуры.

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Кроме того, в суд были направлены дела против 27 сотрудников СК. «Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной», — заявила Петренко. Она сказала, что ведомство «оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов».

Уголовные дела также были заведены в отношении 84 сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 34 представителей Федеральной таможенной службы (ФТС), 51 сотрудника МЧС и 476 представителей органов местного самоуправления, пишет РБК.

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#закон #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    моя милиция меня бережёт!!! )) не бесплатно конечно, но з/п мало ей, хотя вроде не мало они получают и льготы имеют, одежду рабочую имеют..... система так устроена, у этой "рыбы" голова всё позволяет....

  • retired21

    retired21
    45 минут назад

    в % отношении к личному составу в лидерах коррупции СК РФ

  • OT

    OT
    42 минуты назад

    Это грызня междоусобная. Прохожий из народа в их дела не сунет нос. Оторвут с головой.

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