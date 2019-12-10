Сотрудники МВД оказались лидерами по коррупции среди правоохранителей

Следственный комитет РФ назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров. По словам представителя ведомства, в 2019 году перед судом предстали более 6,9 тысячи обвиняемых. Среди них 752 сотрудника МВД, 181 сотрудник ФСИН, 27 сотрудников Следственного комитета и 9 сотрудников прокуратуры.

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Кроме того, в суд были направлены дела против 27 сотрудников СК. «Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной», — заявила Петренко. Она сказала, что ведомство «оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов».

Уголовные дела также были заведены в отношении 84 сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 34 представителей Федеральной таможенной службы (ФТС), 51 сотрудника МЧС и 476 представителей органов местного самоуправления, пишет РБК.