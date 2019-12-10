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10декабря
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сегодня, 12:20 0

У путешествующего поездом корейца в Белогорске украли 20 тысяч

У путешествующего поездом корейца в Белогорске украли 20 тысяч
Фото: pixabay.com

В Белогорске гражданин Республики Корея обратился в полицию. Мужчина рассказал, что в поезде Владивосток – Москва у него похитили 20 тысяч рублей.

«В результате грамотных и оперативных действий сотрудниками транспортной полиции был установлен ранее судимый молодой человек 1999 года рождения. Задержанный дал признательные показания», – сообщает Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте.

Сотрудники следствия Белогорского линейного отдела возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Молодому человеку, покусившемуся на деньги путешественника, может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование в рамках уголовного дела продолжается. «Уважаемые граждане! Будьте бдительны, не оставляйте вещи без присмотра», – напоминает ведомство.

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#Белогорск #криминал #происшествия #транспорт

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