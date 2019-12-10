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10декабря
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сегодня, 12:27 2

Медведев подписал постановление о проведении переписи населения

Медведев подписал постановление о проведении переписи населения
Фото: volchansk-adm.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. На нее выделяется 30 миллиардов рублей.

«У нас предстоит Всероссийская перепись населения. Я подписал решение о её проведении. Это постановление об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», – цитируют РИА Новости слова Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что перепись – большое и сложное событие в жизни любой страны, учитывая масштабы и географические особенности нашей страны, это мероприятие сложно вдвойне.

«На проведение переписи мы выделяем весьма значительные деньги - более 30 миллиардов рублей. Перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года, в отдалённых и труднодоступных регионах – период увеличили – все начнётся с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года», – добавил он. Ответственным за проведение переписи является Росстат.

«Предварительные итоги подведут наши коллеги в апреле 2021 года, окончательные уже 2022 году. Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальными решениями», – заметил премьер.

Эта перепись впервые в истории станет цифровой. Ее можно будет пройти на портале госуслуг (будет создан спецраздел). Все переписчики будут оснащены планшетами. На планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом. Таким образом, большинство данных переписи 2020 года будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчит передачу и дальнейшую обработку информации.

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#жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • @

    @
    1 час назад

    Более тридцати ярдов на планшеты для переписи налогоплательщиков. ну нахрена??

  • DimonS

    DimonS
    48 минут назад

    30% на откаты и воровство.

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