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сегодня, 12:02 0

Амурский каратист представит Россию на чемпионате мира

Амурский каратист представит Россию на чемпионате мира
Фото: instagram.com/minsport28

Каратист Смбат Мкртчян из Амурской области представит Россию на чемпионате мира. Путевку туда он заслужил, став финалистом чемпионата РФ, который проходил в выходные в Санкт-Петербурге.

«Подготовку к этому турниру я начал за 3 месяца. Основное внимание уделял функциональной подготовке и совершенствованию техники», – рассказал Смбат.

Спортсмен выступал в категории до 75 килограммов. За право участвовать в чемпионате мира в ней боролись 38 человек. Как сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области, конкуренция высокая, при том что мест в сборной всего два.

«Сложнейшим был третий бой. С этим спортсменом мы уже встречались на другом турнире "Битва чемпионов", и амбиций у него было вдвойне больше, так как он хотел доказать, что он лучше. В долгом поединке я все же одержал победу и прошел в четвертьфинал, а он остался за бортом», – поведал каратист.

В итоге Смбат Мкртчян занял второе место. До золота ему не хватило совсем немного, сказался человеческий фактор.

«Проведя за день 5 поединков, образуются травмы: разбитые руки, ноги, грудь… У моего соперника в финальном бою было меньше схваток. Есть, конечно, еще один фактор – это разница во времени. Финальные бои проходили в 19 часов по местному времени, а у нас уже была глубокая ночь», – поделился Смбат.

Теперь бойцу предстоит подготовка к чемпионату мира. Он пройдет в Токио в мае. За плечами у Смбата уже есть международные победы, в том числе чемпионат мира среди студентов. Помимо собственных тренировок, каратист продолжит обучение подрастающих спортсменов. Для них его победа – отличный пример.

«Не могу сказать точно, переживали они или нет, но могу сказать точно, что они гордятся своим тренером!» – заверил спортсмен.

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