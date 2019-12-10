Власти Владивостока о ситуации с обысками: администрация является потерпевшей стороной

Фото: Амур.инфо

Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации столицы Приморья.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, в том числе изъятие конкурсной и рабочей документации. Представители мэрии оказывают правоохранительным органам содействие. При этом в управлении дорог и благоустройства Владивостока пояснили, что информация, прозвучавшая в СМИ о мошеннических действиях со стороны чиновников, является недостоверной.

«Выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году. В результате мошеннических действий со стороны юрлица заказчик работ (администрация города) является потерпевшей стороной. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, которые и вынесут соответствующее решение», – прокомментировали в управлении.