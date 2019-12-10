WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года. Также приложение с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.

«Известия» со ссылкой на Daily Mail пишет, что сервис сообщений постепенно прекращает поддержку платформ, которые «не предоставляют возможности, необходимые нам для расширения возможностей нашего приложения в будущем».

Служба обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, будет и впредь оказывать поддержку устройствам, работающим под управлением Android 4.0.3 и выше, и iPhone, работающим на iOS 9 и более поздних версиях.

«В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи», – говорится в сообщении компании. «Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года», – предупредили в компании.

Приложение будет работать в смартфонах с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.

Первые сообщения о прекращении работы мессенджера в указанных системах появились в октябре. Тогда разработчики призвали пользователей обновлять Android до версии 4.0.3 и более новой, а ОС Apple до iOS 9. Так, выпущенный еще в 2011 году iPhone 4s способен обновиться до iOS версии 9.3.6.