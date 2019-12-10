Благовещенский бизнесмен обманул кредитора – хабаровский КПК «Умно жить»

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в октябре 2015 года к индивидуальному предпринимателю обратился начальник отдела займов КПК «Кредитный союз "Умно жить" – Хабаровск» с предложением оформить заём. Бизнесмен, зная о неудовлетворительном хозяйственном положении возглавляемой им деятельности, решил получить кредит, предоставив заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ИП.

В документах благовещенец указал, что его зарплата 5 131 236 рублей в месяц. Кроме того, он предоставил копии свидетельств о регистрации транспортных средств, копию договора купли-продажи, содержащие заведомо ложные сведения о наличии на балансе предприятия бульдозера, фронтального погрузчика и двух дробильных установок, после чего заверил достоверность предоставленных сведений своей подписью.

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата денежных средств, кроме поручительства двух физических лиц, заемщик предложил принять залог вышеуказанных транспортных средств. При этом технику он продал еще до того, как собрался брать кредит.

Руководство КПК «Кредитный союз "Умно жить" – Хабаровск», рассмотрев лживые документы, одобрило кредит – 27 500 000 рублей. Вернуть долг следовало в апреле 2016 года. Договор займа стороны заключили в октябре 2015 года. В течение месяца благовещенец получил кредитные миллионы.

Бизнесмен, как мог, гасил задолженность: за весь период пользования деньгами он перечислил 9 080 971 рубль 47 копеек, включая паевой взнос 1 939 000 рублей. Проценты за пользование займом погашены полностью, однако полученный по договору займа незаконным путем кредит в дальнейшем он так и не погасил.

Материальный ущерб, полученный КПК «Кредитный союз "Умно жить" – Хабаровск», оценивался в 30 654 590 рублей 88 копеек, с учетом основного долга в размере 25 154 590 рублей 88 копеек и пени за просрочку оплаты основного долга – 5 500 000 рублей.

Подсудимый полностью признал вину по предъявленному ему обвинению и раскаялся в содеянном. Это обстоятельство суд признал смягчающим наказание. К тому же у подсудимого есть несовершеннолетние дети. Смягчающими обстоятельствами также признаны возраст и состояние здоровья подсудимого. Как и то, что он предпринял «действия, направленные на заглаживание вреда». Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Благовещенский бизнесмен был признан виновным в получении кредита при предоставлении ложных сведений и получил наказание в виде трех лет лишения свободы. Это наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на два года.