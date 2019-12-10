В Благовещенске начинают продавать елки
Мэрия Благовещенска опубликовала список елочных базаров, на которых можно купить ели и сосны к Новому году. Официально они должны были начать работать 10 декабря, но по факту продавцы свой товар еще не выставили, ели появятся в точках торговли в ближайшие дни. Пока спрос на новогодние деревья не так высок, пик продаж ожидается с 20 декабря.
Купить праздничные деревья можно будет до 31 декабря включительно. Официальных мест продажи в этом году, как и в прошлом, – 35, сообщает городская администрация. Также приобрести деревья можно на базе Благовещенского лесхоза на 4-м километре Игнатьевского шоссе.
Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье на продажу выставят около 25 тысяч штук сосны обыкновенной и ели аянской. Больше всего – 10 тысяч деревьев – будет реализовано в Благовещенске и Благовещенском районе. Минимальная стоимость ёлки – 350 рублей. Цена новогоднего дерева зависит от его высоты. За каждые полметра идет наценка 50 рублей.
Кроме того, лесхоз приготовил на продажу полсотни елей в кашпо. Их выкопали и поместили в горшки в сентябре. На Новый год их можно украсить игрушками и мишурой, а весной высадить около дома. В будущем они могут вырасти до 20 метров в высоту. Стоимость елки в кашпо – от 2 000 рублей, в зависимости от высоты и пышности.
На Амур.инфо список мест, где можно купить праздничные деревья.
- 1. 1-й километр Новотроицкого шоссе;
- 2. 50-летия Октября – Текстильная;
- 3. 50-летия Октября, 154;
- 4. Амурская – Чайковского;
- 5. Амурская, 108 – Кузнечная;
- 6. Артиллерийская, 62;
- 7. Василенко, 11;
- 8. Горького – Калинина;
- 9. Загородная – Горького;
- 10. Игнатьевское шоссе – Кантемирова;
- 11. Игнатьевское шоссе, 13;
- 12. Институтская, 5;
- 13. Институтская, 20/2 – Студенческая;
- 14. Институтская, 6;
- 15. Калинина, 127;
- 16. Калинина, 52 – Горького;
- 17. Калинина, 61 – Красноармейская;
- 18. Кантемирова, 16;
- 19. Лазо – Амурская;
- 20. Лазо, 64;
- 21. Лазо, 64;
- 22. Ленина, 154;
- 23. Ленина, 203/3;
- 24. Ломоносова, 162;
- 25. Мухина – Ленина;
- 26. Октябрьская, 146;
- 27. Строителей – Муравьева-Амурского;
- 28. Студенческая, 28;
- 29. Театральная – Ленина;
- 30. Театральная, 149;
- 31. Театральная, 151;
- 32. Театральная, 234;
- 33. Театральная, 236;
- 34. Чайковского – Ленина;
- 35. Чайковского, 20.
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