В Благовещенске начинают продавать елки

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Мэрия Благовещенска опубликовала список елочных базаров, на которых можно купить ели и сосны к Новому году. Официально они должны были начать работать 10 декабря, но по факту продавцы свой товар еще не выставили, ели появятся в точках торговли в ближайшие дни. Пока спрос на новогодние деревья не так высок, пик продаж ожидается с 20 декабря.

Купить праздничные деревья можно будет до 31 декабря включительно. Официальных мест продажи в этом году, как и в прошлом, – 35, сообщает городская администрация. Также приобрести деревья можно на базе Благовещенского лесхоза на 4-м километре Игнатьевского шоссе.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье на продажу выставят около 25 тысяч штук сосны обыкновенной и ели аянской. Больше всего – 10 тысяч деревьев – будет реализовано в Благовещенске и Благовещенском районе. Минимальная стоимость ёлки – 350 рублей. Цена новогоднего дерева зависит от его высоты. За каждые полметра идет наценка 50 рублей.

Кроме того, лесхоз приготовил на продажу полсотни елей в кашпо. Их выкопали и поместили в горшки в сентябре. На Новый год их можно украсить игрушками и мишурой, а весной высадить около дома. В будущем они могут вырасти до 20 метров в высоту. Стоимость елки в кашпо – от 2 000 рублей, в зависимости от высоты и пышности.

На Амур.инфо список мест, где можно купить праздничные деревья.