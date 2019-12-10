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10декабря
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сегодня, 14:29 0

В Благовещенске начинают продавать елки

В Благовещенске начинают продавать елки
Фото: www.amur.info

Мэрия Благовещенска опубликовала список елочных базаров, на которых можно купить ели и сосны к Новому году. Официально они должны были начать работать 10 декабря, но по факту продавцы свой товар еще не выставили, ели появятся в точках торговли в ближайшие дни. Пока спрос на новогодние деревья не так высок, пик продаж ожидается с 20 декабря.

Купить праздничные деревья можно будет до 31 декабря включительно. Официальных мест продажи в этом году, как и в прошлом, – 35, сообщает городская администрация. Также приобрести деревья можно на базе Благовещенского лесхоза на 4-м километре Игнатьевского шоссе.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье на продажу выставят около 25 тысяч штук сосны обыкновенной и ели аянской. Больше всего – 10 тысяч деревьев – будет реализовано в Благовещенске и Благовещенском районе. Минимальная стоимость ёлки – 350 рублей. Цена новогоднего дерева зависит от его высоты. За каждые полметра идет наценка 50 рублей.

Кроме того, лесхоз приготовил на продажу полсотни елей в кашпо. Их выкопали и поместили в горшки в сентябре. На Новый год их можно украсить игрушками и мишурой, а весной высадить около дома. В будущем они могут вырасти до 20 метров в высоту. Стоимость елки в кашпо – от 2 000 рублей, в зависимости от высоты и пышности.

На Амур.инфо список мест, где можно купить праздничные деревья.

  • 1. 1-й километр Новотроицкого шоссе;
  • 2. 50-летия Октября – Текстильная;
  • 3. 50-летия Октября, 154;
  • 4. Амурская – Чайковского;
  • 5. Амурская, 108 – Кузнечная;
  • 6. Артиллерийская, 62;
  • 7. Василенко, 11;
  • 8. Горького – Калинина;
  • 9. Загородная – Горького;
  • 10. Игнатьевское шоссе – Кантемирова;
  • 11. Игнатьевское шоссе, 13;
  • 12. Институтская, 5;
  • 13. Институтская, 20/2 – Студенческая;
  • 14. Институтская, 6;
  • 15. Калинина, 127;
  • 16. Калинина, 52 – Горького;
  • 17. Калинина, 61 – Красноармейская;
  • 18. Кантемирова, 16;
  • 19. Лазо – Амурская;
  • 20. Лазо, 64;
  • 21. Лазо, 64;
  • 22. Ленина, 154;
  • 23. Ленина, 203/3;
  • 24. Ломоносова, 162;
  • 25. Мухина – Ленина;
  • 26. Октябрьская, 146;
  • 27. Строителей – Муравьева-Амурского;
  • 28. Студенческая, 28;
  • 29. Театральная – Ленина;
  • 30. Театральная, 149;
  • 31. Театральная, 151;
  • 32. Театральная, 234;
  • 33. Театральная, 236;
  • 34. Чайковского – Ленина;
  • 35. Чайковского, 20.

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#Новый год #торговля #цены

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