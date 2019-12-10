Благовещенцам предлагают платить за информацию о приходе ребенка в школу

В областном центре Приамурья родителям некоторых школьников предлагают за деньги предоставлять информацию о том, во сколько ребенок зашел в учебное заведение и во сколько его покинул. Такие предложения они получают в общих группах классов.

«Уважаемые классные руководители. Если кто-то из родителей желает получать смс-уведомления в случае похода ученика через турникет (дата, время, фамилия и имя ученика, направление прохода (вход или выход)), необходимо заполнить договор об оказании услуг. Стоимость смс-уведомлений 200 рублей в месяц», – сообщение такого содержания получили, к примеру, родители учеников 8 класса 11 лицея.

В администрации Благовещенска пояснили, что такую услугу действительно предлагают в трех школах города – школе № 13, лицее № 11 и в Алексеевской гимназии – только в них есть техническая возможность организовать такое оповещение.

В мэрии подчеркивают, что сервис предоставляют не сами школы, а индивидуальный предприниматель. Соответственно, и деньги будут перечисляться ему.

«Во всех школах Благовещенска установлены турникеты. В трех школах есть возможность предоставить такую услугу. Ее предлагает предприниматель, который занимается техническим обеспечением этого оборудования. Она дополнительная, по желанию родителей. Цену устанавливает предприниматель», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новую платную услугу в трех перечисленных школах начнут оказывать после нового года. Пока всем желающим предлагают заполнить договор.