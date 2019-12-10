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сегодня, 11:25 4

Благовещенцам предлагают платить за информацию о приходе ребенка в школу

Благовещенцам предлагают платить за информацию о приходе ребенка в школу
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья родителям некоторых школьников предлагают за деньги предоставлять информацию о том, во сколько ребенок зашел в учебное заведение и во сколько его покинул. Такие предложения они получают в общих группах классов.

«Уважаемые классные руководители. Если кто-то из родителей желает получать смс-уведомления в случае похода ученика через турникет (дата, время, фамилия и имя ученика, направление прохода (вход или выход)), необходимо заполнить договор об оказании услуг. Стоимость смс-уведомлений 200 рублей в месяц», – сообщение такого содержания получили, к примеру, родители учеников 8 класса 11 лицея.

В администрации Благовещенска пояснили, что такую услугу действительно предлагают в трех школах города – школе № 13, лицее № 11 и в Алексеевской гимназии – только в них есть техническая возможность организовать такое оповещение.

В мэрии подчеркивают, что сервис предоставляют не сами школы, а индивидуальный предприниматель. Соответственно, и деньги будут перечисляться ему.

«Во всех школах Благовещенска установлены турникеты. В трех школах есть возможность предоставить такую услугу. Ее предлагает предприниматель, который занимается техническим обеспечением этого оборудования. Она дополнительная, по желанию родителей. Цену устанавливает предприниматель», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новую платную услугу в трех перечисленных школах начнут оказывать после нового года. Пока всем желающим предлагают заполнить договор.

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#финансы #школа

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    2 часа назад

    образование по Конституции бесплатное

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    А есть ли техническая возможность заодно и чипировать ребятёнка, проставить на нём штрих и QR коды, ну и .... пожалуй анальный зонд с микрофоном не помешал бы.

    Чтоб слушать разговоры - а то вдруг враг системы прячется.

    Алярм-Алярм!!! адин!!!!адин!!!! .. родители, я в школе!!!

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Почему в школах разрешают платные услуги, почему там стоят холодильники и другое оборудование, в котором вредное питание, сладости, газировка, а школьники тратят на это деньги, всё это надо запретить, в школе не должно быть платных услуг, которые предоставляют сторонние Организации или индивидуальный предприниматель. Пора наверное обратиться в прокуратуру за разъяснениями.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Терминатор

    Почему в школах разрешают платные услуги, почему там стоят холодильники и другое оборудование, в котором вредное питание, сладости, газировка, а школьники тратят на это деньги, всё это надо запретить, в школе не должно быть платных услуг, которые предоставляют сторонние Организации или индивидуальный предприниматель. Пора наверное обратиться в прокуратуру за разъяснениями.



    А патамушта теперь все образование, это платные услуги и ничего более....

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