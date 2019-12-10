В Приамурье пассажирские поезда стали ходить по-новому

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На Дальневосточной железной дороге введен новый график движения пассажирских поездов. Изменения затронули составы, которые ходят по территории Амурской области.

Вместо пассажирского поезда № 75/76 сообщением Нерюнгри – Москва назначен многогруппный поезд № 375/376 Нерюнгри – Тайшет с беспересадочными вагонами сообщением Нерюнгри – Москва, Нерюнгри – Кисловодск, Тында – Москва.

Увеличена периодичность курсирования скорого пассажирского поезда № 97/98 сообщением Тында – Кисловодск: теперь состав будет отправляться и прибывать через день вместо одного раза в 4 дня. Таким образом, обеспечено ежедневное железнодорожное сообщение станций Нерюнгри и Тында с центральными регионами России и Сибири, сообщается на сайте РЖД.

Изменена периодичность отправления поезда № 8/7 Новосибирск – Владивосток с ежедневного на один раз в двое суток.

Отменен летний пассажирский поезд № 207/208 сообщением Новокузнецк – Владивосток. Взамен назначен пассажирский поезд № 47/48 сообщением Омск – Владивосток круглогодичного действия с отправлением через день.

В период с 28 мая по 9 октября сохранено курсирование беспересадочных вагонов сообщением Владивосток – Благовещенск в составах пассажирских поездов № 7/8 сообщением Владивосток – Новосибирск и № 278/277 сообщением Белогорск – Благовещенск с минимальным временем нахождения в пути следования 26 часов. При этом количество вагонов увеличено в 2 раза – с двух до четырех (2 плацкартных и 2 купейных).

В настоящее время в ОАО «РЖД» и АО «ФПК» проводится работа по назначению во II квартале 2020 года дневного пассажирского поезда в сообщении Хабаровск – Владивосток. О дате его назначения и расписании движения будет сообщено дополнительно.

Актуальную информацию о движении поездов и изменениях в графике движения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».