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10декабря
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сегодня, 10:43 5

В Благовещенске нашлась хозяйка заброшенной квартиры

В Благовещенске нашлась хозяйка заброшенной квартиры

В Благовещенске нашлись хозяева заброшенной квартиры. Как сообщало ИА «Амур.инфо», пустовавшее жилье в пятиэтажке стали посещать лица без определенного места жительства. Это продолжалось до тех пор, пока незваные гости не устроили масштабный потоп в доме.

После этого работники управляющей компании установили заглушки на трубы, прекратив поступление воды в «нехорошую квартиру». «Мы вчера там были. Забили фанерой разбитые окна, установили заглушки на трубы, забили дверь. Там дверь металлическая, вся раскуроченная уже. Хотели заварить, но ведь если что случится в квартире, придется вскрывать. Поэтому пока закрыли», – рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управляющей компании. И пояснили, что хозяева квартиры давно не платят по счетам, однако называть сумму долга не стали.

Городской комитет по управлению имуществом направил запросы, чтобы выяснить местонахождение собственников. Судя по квитанциям в почтовом ящике, их трое. Известно, что за содержание квартиры накопился большой долг.

Тем временем стало известно, что хозяева «двушки» нашлись. Соседка вышла на хозяйку квартиры через соцсети. «Написала ей, попросила срочно позвонить. А она, видимо, уже в новостях прочитала про свою квартиру; сама позвонила. Рассказала, что после того, как ее сожитель попал в тюрьму, она живет в другом месте. Дочь ее уехала в другой город, родила там двоих детей, а теперь вот вернулась с детьми. Наверное, теперь будет жить в этой квартире. Там же ремонт сделать и жить можно. Даже мебель осталась», – говорит соседка.

Однако перед тем как начать ремонт, собственникам необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы договориться о погашении долга.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    Богатые люди, видно, раз могут себе позволить забросить двухкомнатную квартиру в Благовещенске

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    "даже мебель есть, можно жить" на дрова все что на фото....

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Это всё фигня.

    Лучше кто нибудь может объяснить, почему обои на потолок наклеены?

  • Кэп1970

    Кэп1970
    1 час назад

    Наверное что-то вроде 2-х уровневого натяжного потолка,только эконом класса.)))))

  • Gradys

    Gradys
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    Это всё фигня.

    Лучше кто нибудь может объяснить, почему обои на потолок наклеены?



    Это авторская работа Благовещенских дизайнеров.

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