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сегодня, 10:42 0

«Сканер» начал разыгрывать деньги между авторами интересных видео

«Сканер» начал разыгрывать деньги между авторами интересных видео
Фото: pixabay.com

Инстаграм-аккаунт @skaner28 будет разыгрывать денежные призы за самые интересные видео. Итоги будут подводиться 5 числа каждого месяца.

«Теперь каждый месяц мы будем разыгрывать 5 000 рублей! Тому, кто наберет больше просмотров, мы заплатим 3 000, за второе место – 1 000, а за третье и четвертое – по 500 рублей!», – сообщает редакция «Сканера».

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно выполнить три условия. Во-первых, прислать в аккаунт @skaner28 видео. Во-вторых, сообщить о желании принять участие в конкурсе. В-третьих, видео должно быть оригинальным, снятым недавно, без водяных знаков.

«Прислав видео и сообщив о желании участвовать в розыгрыше денежного приза, вы автоматически становитесь участником. Количество видео от одного автора не ограничено. Кадры могут быть не опубликованы по решению редакции», – пояснил редактор аккаунта.

Итоги розыгрыша за декабрь будут подведены 5 января 2020 года.

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Хочешь заработать?🤑 Присылай интересные видео в @skaner28! ⠀ Теперь каждый месяц мы будем разыгрывать 5 000 рублей! Тому, кто наберет больше просмотров - мы заплатим 3 000, за второе место - 1000, а за 3 и 4 место - по 500 рублей! 💰 ⠀ Шансы высоки! ⠀ Что нужно, чтобы поучаствовать в розыгрыше: ⠀ 1. Прислать в аккаунт @skaner28 в течение месяца одно и более видео, которое сняли именно вы. 2. Обязательно указать, что вы желаете принять участие в конкурсе! 3. Видео должно быть оригинальным и свежим, без водяных знаков. ⠀ ❗Прислав видео и указав желание участвовать в розыгрыше денежного приза, вы автоматически становитесь участником. Количество видео от одного частника не ограничено. Видео может быть не опубликовано по решению администрации. ⠀ ❗Итоги будут подводиться каждый месяц 5 числа. За декабрь итоги подведем 5 января 2020!

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ (@skaner28)

Просмотров всего: 868

#СМИ

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