«Сканер» начал разыгрывать деньги между авторами интересных видео

«Теперь каждый месяц мы будем разыгрывать 5 000 рублей! Тому, кто наберет больше просмотров, мы заплатим 3 000, за второе место – 1 000, а за третье и четвертое – по 500 рублей!», – сообщает редакция «Сканера».

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно выполнить три условия. Во-первых, прислать в аккаунт @skaner28 видео. Во-вторых, сообщить о желании принять участие в конкурсе. В-третьих, видео должно быть оригинальным, снятым недавно, без водяных знаков.

«Прислав видео и сообщив о желании участвовать в розыгрыше денежного приза, вы автоматически становитесь участником. Количество видео от одного автора не ограничено. Кадры могут быть не опубликованы по решению редакции», – пояснил редактор аккаунта.

Итоги розыгрыша за декабрь будут подведены 5 января 2020 года.