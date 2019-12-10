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10декабря
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сегодня, 10:35 5

Пилот снял влог о путешествии в Благовещенск: это дальше, чем далеко

Пилот снял влог о путешествии в Благовещенск: это дальше, чем далеко
Фото: кадр видео

Пилот гражданской авиации по имени Юрий снял видео о путешествии из Москвы в Благовещенск. Такие ролики мужчина создает в рамках видеоблога на YouTube.

Еще находясь в Москве, Юрий сказал на камеру, что собирается лететь в «самую настоящую зиму» и надо не забыть захватить теплые вещи.

По прибытии в Благовещенск пилот остановился в одной из гостиниц. Поспав, он отправился изучать город. Мужчину порадовала хорошая погода. «Я так подозреваю, что Благовещенск – это один из тех городов, где часто светит солнце. Такие, как Братск, например, Улан-Удэ, Иркутск…» – сказал Юрий.

Пилот прогулялся по набережной реки Амур, осмотрел достопримечательности, удивился близости Китая. Также Юрий посетил одно из заведений общепита, где подают блюда китайской кухни.

«Спасибо Благовещенску за теплый прием! Надеюсь на скорую встречу, потому что я еще далеко не все увидел!» – сказал пилот, когда его путешествие в столицу Амурской области подходило к концу.

Просмотров всего: 1447

#жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Самая настоящая зима в Якутии, Магадане, Чукотке. Здесь Юра, юг можно сказать.

  • Leg

    Leg
    1 час назад

    Классый чувак! спасибо.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Модераторы!!

    Что за слово влог в названии статьи?

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    Модераторы!! Что за слово влог в названии статьи?



    Влог —это тот же блог, но главной составляющей частью контента является не текст, а видео

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    17 минут назад

    Пусть летом прилетает .

    Надеюсь , гадости писать не станет , как пиДоренко .

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