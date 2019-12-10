В Амурской области начали работу по замене системы оповещения

В Амурской области началось обновление системы централизованного оповещения в связи. Существующая система устарела – она начала работать 30 лет назад. Отремонтировать ее нельзя, поэтому требуется замена оборудования. Процесс займет не один год. На эти цели предусмотрено 147 миллионов рублей.

«Система централизованного оповещения Амурской области выполнена на базе устаревшей аппаратуры П-160, которая находится в базе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Она введена в эксплуатацию в 1989 году, то есть 30 лет назад, – рассказал начальник отдела организации связи, оповещения и программного обеспечения Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Смирнов. – Аппаратура низшего звена, составляющая 67 % оборудования, все запчасти и инструменты полностью выработали установленный ресурс, ремонту система не подлежит и не выполняет своих функций».

Для совершенствования оповещения населения о чрезвычайных ситуациях губернатор Амурской области в 2019 году принял решение о реализации проекта реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приамурья. В соответствии с бюджетным планом на 2019–2021 годы предусмотрено поэтапное выделение финансовых средств на создание системы оповещения, отвечающей всем требованиям современных технологий, в размере 147 миллионов рублей.

На 2019 год выделили финансовых средств из областного бюджета в размере 17 миллионов рублей на создание сегмента РАСЦО в Свободном. В октябре состоялся аукцион на выполнение работ по реконструкции системы. Победителем стал амурский филиал ПАО «Ростелеком». На 2020 год и второй этап запланировано выделение 65 миллионов рублей и внедрение системы в 13 муниципальных образованиях: Райчихинске, Прогрессе, Архаринском, Белогорском, Завитинском, Бурейском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском, Константиновском и Ивановском районах.

В 2021 год из областного бюджета выделят 65 миллионов рублей на внедрение системы во всех оставшихся муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

В настоящее время проводятся работы в Свободненском районе. Специалисты подготавливают места для установки громкоговорителей и возможности их централизованного подключения. Их будут устанавливать в местах массового скопления людей: торговых центрах, школах, детских садах и зонах отдыха.

В понедельник, 9 декабря, провели тестовый запуск сирены оповещения с одной точки системы, расположенный в свободненской школе № 8.

Первую точку принял начальник отдела организации связи, оповещения и программного обеспечения Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Работы продолжаются. На период реконструкции системы оповещения население области будет оповещаться по временной резервной схеме с задействованием электросирен, громкоговорящих устройств и уличных громкоговорителей.