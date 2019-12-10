Пропавший в Благовещенске подросток найден живым
13-летний Данил, который пропал в Благовещенске 23 ноября, нашелся. Информация об этом появилась в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур»: «найден / жив».
Следственное управление СКР по Амурской области сообщило, что в Благовещенске установлено местонахождение подростка, пропавшего 23 ноября. Его имя не указывается, но, по сведениям ИА «Амур.инфо», речь идет о Даниле.
«В ходе проведенных совместно с сотрудниками органов внутренних дел поисковых мероприятий установлено местонахождение 13-летнего подростка, пропавшего в городе Благовещенске 23 ноября 2019 года. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенок возвращен по месту его постоянного проживания», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что будет решаться вопрос о необходимости принятия мер по недопущению самовольного ухода Данила из дома.
Просмотров всего: 172