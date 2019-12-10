В Заполярье разворачивают противовоздушный купол: обзор прессы

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Решение WADA собираются обжаловать; рядовой три раза за полгода ездил домой на «похороны» родных; 28 лет исполнилось Беловежским соглашениям. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Хороший, красивый заголовок – это искусство. Всегда радуюсь емкому и точному названию статьи. Вот и на сей раз не могу не отдать должного заголовку в «Российской газете». Бросилось в глаза: «Последний круг ВАДА» – и все стало понятно, можно дальше и не читать о том, что нашим спортсменам, а по большому счету – всей стране дали отлуп, лишив возможности участвовать в международных турнирах. Что необходимо добавить: присутствовать на таких спортмероприятиях запрещено и российским госспортслужащим. Впрямую причины не названы, но, полагаю, чтобы не смердило.

Вам статья

В продолжение темы, но в другой статье, приводятся слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что решение WADA должно быть обжаловано. Но здесь же глава правительства и признал, что проблемы с допингом есть. Тогда как же обжаловать то, что доказано? И отставив в сторону тему, вокруг которой еще долго будут виться разговоры, расскажу о новых ядерных ракетах ЯРС, о том, что в Заполярье развернут новейшие зенитные ракетные комплексы, что в стране создаются боевые беспилотные летательные аппараты нового поколения – подобных в мире нет. Средства ПВО изготавливаются в специальном арктическом варианте и смогут работать даже при температурах ниже минус 60 градусов. Они предназначены для перехвата любых типов воздушных целей во всем диапазоне высот.

И вот из номера в номер пишут о том, что наше оружие с каждым днем все лучше (даже воровство не мешает его выпускать), а WADA и прочие – ну ничего не боятся.

Также в номере

Из полукурьезного назову заметку о том, как некий рядовой срочной службы в течение полугода умудрился съездить домой в краткосрочный отпуск. Но не в качестве поощрения за примерное поведение, соблюдение уставов и воинской дисциплины, а на похороны родственников. После так называемой кончины третьего родственника (ни много, ни мало, родной матери) у командиров появились сомнения, и они устроили проверку. Теперь парень будет отдыхать в дисбате.

Очень интересно

Далее у нас «Амурская правда», в которой лично меня заинтересовала серия публикаций под единой рубрикой «Развитие». Это своеобразные отголоски Амурского экономического форума, на котором, в частности, обсуждалось сосуществование Благовещенска и Хэйхэ. И, если уж я сегодня упоминал понятие «заголовок», то в «Амурке» сегодня порадовало название основного подрубричного материала «Город, которого еще нет». Обратите внимание на комментарии и мнения, высказанные участниками форума, – пересказать вам их мне не позволяет время.

На посошок

И в завершение – «Комсомольская правда». Предвкушаю большую статью «Брюзги недели» Максима Соколова. Но прежде прочту о том, что «СССР забили, как кабанчика» – именно так называется (кстати, о заголовках!) большая статья, посвященная 28-летию подписания предательских Беловежских соглашений. Впрочем, читай-не читай, а три десятка лет мы живем не в СССР. Еще пишут, как праздновали Новый год в разные времена (есть фотография совместного застолья советского космонавта Джанибекова и монгольского Жугдэрдэмидийна Гуррагчи) – я упомянул это, чтобы показать, как я умею произносить имя монгола.

И вот, наконец, – долгожданная статья Максима Соколова. Но тут вы уж сами.