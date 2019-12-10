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Один из раненых при стрельбе в Амурском колледже хочет взыскать с директора ЧОПа два миллиона

Один из раненых при стрельбе в Амурском колледже хочет взыскать с директора ЧОПа два миллиона
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске продолжается расследование уголовного дела в отношении директора частного охранного предприятия Сергея Андрющенко, чья организация охраняла Амурский колледж строительства и ЖКХ. Один из студентов, раненных там, обратился в суд с исковым заявлением. В качестве компенсации он хочет получить с Андрющенко 2 миллиона рублей.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября один из учащихся колледжа 19-летний Даниил Засорин открыл в колледже стрельбу. Он убил своего одногруппника, еще трое студентов получили ранения. После чего молодой человек свел счеты с жизнью.

Вскоре после ЧП под стражу был заключен руководитель ЧОП «Сириус-А» Сергей Андрющенко. Следственные органы Амурской области предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека, не имеющего разрешения на охранную деятельность.

Ситуацию прокомментировал один из защитников Сергея Андрющенко Каро Жамкочян. Он считает, что его подзащитного незаконно пытаются привлечь к уголовной ответственности, а также незаконно заключили под стражу и арестовали его имущество «в связи с исковым заявлением в рамках данного уголовного дела, поступившего от одного из потерпевших в размере 2 000 000 рублей».

По мнению адвоката, прямой причинной связи между действиями руководителя охранной организации и наступившими последствиями нет, и за подобные действия предусмотрена административная ответственность, но никак не уголовная.

Он также считает несостоятельными доводы следователей о том, что охранник не был обучен. По сведениям Каро Жамкочян, мужчина прошел обучение в специализированном профессиональном образовательном учреждении, и ему была установлена квалификация «Охранник 4 разряда». Но удостоверения и личной карточки охранника у него действительно не было. По мнению правозащитника, их наличие никак не могло предотвратить произошедшей трагедии.

«У учащихся колледжа есть свои правила поведения. И если один из учеников приходит в колледж, не нарушая эти правила поведения и не вызывая своим внешним видом и поведением никакого подозрения со стороны лица, осуществляющего охрану учебного заведения, то, естественно, он его пропустит. Другое дело, если на входе в учебное заведение будет установлена рамка металлодетектора и она обнаружит у учащегося металлические предметы. Но даже при таких обстоятельствах у охранника нет полномочий для личного досмотра данного учащегося.

В нашем конкретном случае, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даниил Засорин пронес огнестрельное охотничье ружье в обычном рюкзаке, в разобранном виде, что не позволило охраннику, в отсутствие металлодетектора визуальным путем обнаружить его. При этом наличие или отсутствие у частного охранника удостоверения установленного образца и личной карточки охранника никак не могло предотвратить трагедию в колледже либо стать ее катализатором», – прокомментировал адвокат.

Он говорит, что с точки зрения закона максимум, что должно грозить его клиенту, – административная ответственность.

«В целом сторона защиты, как и многие другие сознательные и здравомыслящие граждане, понимают отсутствие судебной перспективы по настоящему уголовному делу в виду вышеизложенных мною причин и правоприменительной практики. Однако в силу большого общественного резонанса по настоящему делу государственная обвинительная машина сделает все возможное, чтобы найти крайнего в этом деле. И очень надеюсь, что все же справедливость и закон восторжествуют и ему будет дана объективная оценка, но для этого необходимо привлечь внимание общества, неравнодушных людей и различные средства массовой информации», – подытожил известный в Приамурье адвокат.

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#закон #стрельба в колледже #финансы

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Комментарии
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  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    33 минуты назад

    Да всем понятно, что нашли козла отпущения. Расписались в своей несостоятельности по предотвращению таких трагедий и списали все на ЧОП. Это трындец.

  • DrDimon

    DrDimon
    31 минута назад

    Аппетит приходит во время еды.

  • inoy

    inoy
    21 минута назад

    на ноги встал, пора о заработке подумать....

  • Allgemeine

    Allgemeine
    16 минут назад

    Прикольно наблюдать, как "чоткий пацанчек" из себя играет невинную овечку, чтобы баблишко поиметь. Вроде бы, "по понятиям", с судебными органами и полицией этим пацанчикам работать "взападло"?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    11 минут назад

    Адвокат считает что судят не по закону , а по волне в СМИ .

    Пипец .

    Я не про стрельбу . Я про правосудие :(

  • DUNIAK

    DUNIAK
    9 минут назад

    Еще не известно с кого нужно эти деньги трясти и заключать под стражу. Даниила, жалко. Точно не известно из за чего он на это пошел. Ощущение что у одногруппничков рыльце в пушку, еще и навариться хотят

  • vancentti

    vancentti
    6 минут назад

    У этого контингента нет "западла", по их понятиям они с лохов деньги поднимают. Потом будет всю жизнь хвастаться, как он два раза бабло с земли поднял. Только не влечит оно его. Не поедет он на эти деньги квартиру в москве снимать, в Бауманку поступать. Максимум, купит марка, и тёлочек по клубам потанцует. Может в том же клубе от очередного Бегезы еще что нибудь поймает, или марка на новотройке размотает.

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    5 минут назад

    Нормально так.. той суммы, которую выделили как пострадавшим, оказалось недостаточно? Где еще бабла рубануть? Наглость зашкаливает просто

  • Альтер

    Альтер
    5 минут назад

    Ну он же стрелял в конкретных граждан-так они хотят компенсацию получить?

    А почему он стрелял именно в них?

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