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10декабря
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сегодня, 09:10 8

В мэрии Владивостока прошли обыски по делу о хищении 17 миллионов

В мэрии Владивостока прошли обыски по делу о хищении 17 миллионов
Фото: Амур.инфо

Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации. Ущерб превысил 17 миллионов рублей, об этом ТАСС сообщил источник. В администрации столицы ДФО прошли обыски.

«Представителями коммерческих структур, занятыми в исполнении государственных контрактов по строительству дорог во Владивостоке, организовано мошенническое хищение денежных средств бюджетов различного уровня, выделенных на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей, вскрыта мошенническая схема и система откатов чиновникам администрации. Это привело к угрозе срыва в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", а также нанесло вред имиджу Владивостока как столицы Дальневосточного федерального округа», – сообщил собеседник агентства.

Источник пояснил, что чиновники принимали дороги, отремонтированные ненадлежащим образом. По информации собеседника, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Обыски прошли в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в офисных помещениях нескольких компаний, занятых в сфере дорожного хозяйства, а также в жилье должностных лиц администрации Владивостока и руководителей коммерческих организаций.

СУ СК РФ по Приморскому краю пока не опубликовало официальную информацию по этому поводу.

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#Дальний Восток #закон #криминал #происшествия #строительство

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    49 минут назад

    неужели, Гуменюка в расход????

  • ЛайКа

    ЛайКа
    46 минут назад

    Оппаня

  • Molex69

    Molex69
    42 минуты назад

    неужелииииии???? аяяяяяйяйяй

  • inoy

    inoy
    34 минуты назад

    да я не против))) зачем КОНу этих беспомощных таскать за собой.........

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    29 минут назад

    inoy

    неужели, Гуменюка в расход????



    Он не знал.

  • Нур

    Нур
    28 минут назад

    Уже даже не удивляет масштаб казнокрадства. пока не будет адекватного наказания с адекватными конфискациями, высшей мерой, так и будет продолжаться. И не будет у нас ни космоса, ни дорог, ни здравоохранения, ни здорового потомства, а будут кровати закупать мэрии с золотыми балдахинами и протезы половых органов.

    А пенсионерам 230 рублей к пенсии добавяют....Денег нет. Детям на лечение денег нет. На социальные программы тоже нет. А у министров будут дворцы.

  • Нур

    Нур
    27 минут назад

    Дом арестованного министра здравоохранения Ростовской области внутри оказался похож на дворец.

    В сети появились снимки из особняка министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, где она содержится под домашним арестом. На снимках можно заметить колонны, обилие резной мебели, хрустальные люстры, мраморный пол и большое количество позолоты.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    25 минут назад

    Шторы - улет

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