В мэрии Владивостока прошли обыски по делу о хищении 17 миллионов

Фото: Амур.инфо

«Представителями коммерческих структур, занятыми в исполнении государственных контрактов по строительству дорог во Владивостоке, организовано мошенническое хищение денежных средств бюджетов различного уровня, выделенных на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей, вскрыта мошенническая схема и система откатов чиновникам администрации. Это привело к угрозе срыва в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", а также нанесло вред имиджу Владивостока как столицы Дальневосточного федерального округа», – сообщил собеседник агентства.

Источник пояснил, что чиновники принимали дороги, отремонтированные ненадлежащим образом. По информации собеседника, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Обыски прошли в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в офисных помещениях нескольких компаний, занятых в сфере дорожного хозяйства, а также в жилье должностных лиц администрации Владивостока и руководителей коммерческих организаций.

СУ СК РФ по Приморскому краю пока не опубликовало официальную информацию по этому поводу.