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10декабря
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сегодня, 09:03 0

Космодром Восточный получит особый статус

Космодром Восточный получит особый статус
Фото: ЦЭНКИ

Роскосмос по поручению президента России разрабатывает закон об особом статусе космодрома Восточный, аналогичный тем, которые созданы для Олимпиады в Сочи и строительства Крымского моста. Об этом сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса Иван Харченко.

«Сейчас прорабатывается также по поручению президента закон об особом статусе космодрома Восточный, что даст возможность убрать все формальные процедуры. Аналогичные законы принимались и по сочинской Олимпиаде, и по АТЭС (объекты к саммиту 2012 года), и по строительству отдельных объектов, таких как Крымский мост и других», – цитирует Харченко ТАСС. Заявление сделано им на заседании комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России.

Иван Харченко также напомнил, что в закон о космической деятельности подготовлен целый ряд поправок. В марте 2020 года Роскосмос планирует внести в Госдуму федеральный закон о дистанционном зондировании Земли.

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#космодром #закон #российская власть

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