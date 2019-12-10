Мужчина, устроивший переполох в «Островах» Благовещенска, стал фигурантом дела

Уголовное дело принято к производству следственным отделом по Благовещенску СУ СКР по Амурской области.

Согласно материалам дела, мужчина совершил противоправные действия в помещении одного из торговых центров областного центра 8 декабря 2019 года, после чего его задержали сотрудники Росгвардии. В настоящее время все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, сообщает СУ СКР по Амурской области.

Также информация о происшествии в «Островах» появилась в оперативной сводке, публикуемой на сайте правительства Амурской области: «Город Благовещенск: в 12:50 8 декабря поступила информация о том, что на территории ТРЦ "Острова" в кафе "Казачья станица" находится подозрительный гражданин, в личных вещах был сверток с проводами. Из ТРЦ было эвакуировано 200 человек. По состоянию на 13:55 8 декабря проведено задержание и осмотр личных вещей гражданина (угрозы не представляют). Проводятся следственные мероприятия. Торгово-развлекательный центр работает в штатном режиме».