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10декабря
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сегодня, 08:53 3

В 2020 году мобильная связь в России может подорожать на 18 %

В 2020 году мобильная связь в России может подорожать на 18 %
Фото: pixabay.com

Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17–18 %. По прогнозу аналитического агентства Content Review, это может произойти в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете.

«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17–18 %. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном интернете», – говорится в сообщении агентства.

Аналитики отмечают, что подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее, сообщает РИА Новости.

В частности, полагают аналитики, одним из факторов роста тарифов станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. В первую очередь, это касается электроэнергии и горюче-смазочных материалов, а также динамики российской валюты, от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети.

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#связь #цены

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Комментарии
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  • ay

    ay
    1 час назад

    А может и на 30%. Пойду ОпСоСа менять.

  • full

    full
    57 минут назад

    В смысле - может? Я платил за свой тариф 100 рублей. Когда Путин поднял НДС, стал платить 102 рубля в месяц. Теперь 15 декабря мой тариф будет стоить 125 рублей в месяц безо всякого объяснения причин. Слава Билайну!

  • ay

    ay
    38 минут назад

    full

    В смысле - может? Я платил за свой тариф 100 рублей. Когда Путин поднял НДС, стал платить 102 рубля в месяц. Теперь 15 декабря мой тариф будет стоить 125 рублей в месяц безо всякого объяснения причин. Слава Билайну!



    Такая же фигня с "прОвами" у меня: подключался под одну денежку, через пару лет глядишь - уже другая, побольше.

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