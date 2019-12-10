В 2020 году мобильная связь в России может подорожать на 18 %

«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17–18 %. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном интернете», – говорится в сообщении агентства.

Аналитики отмечают, что подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее, сообщает РИА Новости.

В частности, полагают аналитики, одним из факторов роста тарифов станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. В первую очередь, это касается электроэнергии и горюче-смазочных материалов, а также динамики российской валюты, от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети.