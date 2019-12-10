Гороскоп 10 декабря: Стрельцов могут обмануть, а Рыбам не стоит терять голову

Восход Солнца: 08:17

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня будьте осмотрительны в своих поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое вынудит Овнов с головой окунуться в семейные проблемы.

Телец. Сегодня Вы вполне можете рассчитывать на успех в начатых делах. Не следует заниматься чем-то новым. Лучше разберите старые бумаги, обратитесь к своим записям, возможно, что теперь они, как никогда, актуальны. Велика вероятность выигрыша.

Близнецы. Критический день. Вероятны столкновения с криминальными элементами, кражи, потери. Не все Близнецы смогут выдержать агрессию внешнего мира. Кроме того, могут всплыть тайны и неприятные факты, которые подорвут авторитет многих. Рекомендуется искать защиту и помощь. Любителям развлечений стоит задуматься о своем здоровье.

Рак. День благоприятен для важных покупок, приобретений. Забудьте о неприятностях. Сегодня вам представится уникальная возможность воплощения в жизнь сокровенной мечты. Все будет зависеть от духовных и материальных накоплений предыдущих месяцев. Раскрепоститесь, будьте проще. Возможно, что в жизни наступит период светлой и чистой любви.

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Лев. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ. Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые Вас, возможно, будут подталкивать. Успех будет за вами. Вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения. Придется пережить трудности в отношениях с близкими людьми.

Дева. Начало этой недели обещает быть благоприятным. Успешны торговая деятельность, рискованные предприятия. Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет достигнуть поставленной цели уже в скором будущем.

Весы. Сегодня будьте внимательны в различных переговорах, выяснении отношений и заключении сделок. Вашего внимания потребуют родственники. Не забывайте о собственном здоровье. Юпитер покрывает Вас сегодня, а это значит, что благоприятны любые сделки, связанные с мужским полом.

Скорпион. Первая половина дня благоприятна для всех видов деятельности. Эмоциональный подъем для мужчин-Скорпионов поможет выйти из сложной ситуации. Но для этого придется еще и хорошенько потрудиться. Иначе возможны финансовые потери или разрыв отношений с партнером. Во второй половине дня следует остерегаться ненужных споров, нетерпимости и категоричности.

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Стрелец. День символизирует иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Не стоит приниматься за новые дела именно сегодня, лучше немного подождать. Вероятно, Вы получите плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему.

Козерог. День может оказаться очень напряженным, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты Вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.

Водолей. В первой половине дня на многих Водолеев снизойдет чувство вдохновения, что позволит легко справиться с самыми наболевшими проблемами. В отношениях с родными преобладание сердечности и стремление к взаимопониманию создадут теплую обстановку. Но во вторую половину дня вам лучше избегать любых дел и контактов.

Рыбы. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – пройдет время, и все уладится. Руководителям советуют позаботиться о создании здорового морального климата для подчиненных. Личные отношения порадуют Вас своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к Рыбам заглянут старые знакомые. Вас вполне могут ожидать разного рода неожиданности. Постарайтесь не терять голову.

Астролог: Вальдемар Небоходцев