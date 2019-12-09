Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость
сегодня, 20:50 0

26 амурских школьников поедут в Москву на главную елку страны

26 амурских школьников поедут в Москву на главную елку страны
Фото: pixabay.com

25 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве пройдет общероссийская новогодняя елка для детей из федеральных округов России. В праздничном мероприятии при поддержке министерства образования и науки Амурской области примут участие 26 амурских школьников.

Это отличники, победители конкурсов, олимпиад и соревнований. Среди них и воспитанники школ-интернатов и детских домов. Делегация сформирована министерством образования и науки Амурской области по представлениям органов местного самоуправления.

В Москве ребятам покажут новогодний спектакль «Письмо Деду Морозу» – история о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, действие которого начнется в простой московской квартире, когда школьники всем классом решают написать письмо Деду Морозу. Помимо этого, запланировано посещение центра океанографии и морской биологии «Москвариум», интерактивного музея «Живые системы», а также экскурсия в Измайловский Кремль и Государев двор.

Сопровождать детей во время путешествия будут шесть человек, в том числе представитель министерства образования и науки Амурской области, врач-педиатр и сотрудник полиции. В традиционных предновогодних поездках в Москву амурские школьники участвуют уже 16-й год подряд.

В Приамурье череда новогодних утренников стартует с 15 декабря. В общей сложности запланировано несколько сотен праздничных мероприятий. Новогодние утренники должны быть организованы во всех образовательных учреждениях – причем бесплатно, подчеркивает правительство Амурской области.

Просмотров всего: 90

#дети #культура #образование #российская власть #школа

распечатать


Власть 1

Шойгу рассказал о перевооружении армии в 2020 году
Культура

В Благовещенске представили новинку – аудиосборник сказок в исполнении детей
Общество

В Приамурье юным пациентам с сахарным диабетом ставят инсулиновые помпы
Культура 1

Елена Федина: «Ровесники» мечтают о своей школе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь