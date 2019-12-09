26 амурских школьников поедут в Москву на главную елку страны

25 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве пройдет общероссийская новогодняя елка для детей из федеральных округов России. В праздничном мероприятии при поддержке министерства образования и науки Амурской области примут участие 26 амурских школьников.

Это отличники, победители конкурсов, олимпиад и соревнований. Среди них и воспитанники школ-интернатов и детских домов. Делегация сформирована министерством образования и науки Амурской области по представлениям органов местного самоуправления.

В Москве ребятам покажут новогодний спектакль «Письмо Деду Морозу» – история о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, действие которого начнется в простой московской квартире, когда школьники всем классом решают написать письмо Деду Морозу. Помимо этого, запланировано посещение центра океанографии и морской биологии «Москвариум», интерактивного музея «Живые системы», а также экскурсия в Измайловский Кремль и Государев двор.

Сопровождать детей во время путешествия будут шесть человек, в том числе представитель министерства образования и науки Амурской области, врач-педиатр и сотрудник полиции. В традиционных предновогодних поездках в Москву амурские школьники участвуют уже 16-й год подряд.

В Приамурье череда новогодних утренников стартует с 15 декабря. В общей сложности запланировано несколько сотен праздничных мероприятий. Новогодние утренники должны быть организованы во всех образовательных учреждениях – причем бесплатно, подчеркивает правительство Амурской области.