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Шойгу рассказал о перевооружении армии в 2020 году

Шойгу рассказал о перевооружении армии в 2020 году
Фото: ria.ru

В 2020 году Вооруженные силы России должны быть оснащены современным вооружением на 70 %. Такую цель поставил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В дальнейшем, по его словам, потребуется поддерживать данный уровень. В приоритете по оснащению оружейными новинками при этом должны быть стратегические ядерные силы, высокоточное оружие и объекты воздушно-космической обороны, сообщает «Российская газета».

Вооруженные силы, по словам Сергея Шойгу, должны оснащаться по последнему слову науки и техники. Министр рассказал, что в ходе очередного цикла совещаний, который провел на минувшей неделе в Сочи президент России Владимир Путин, были рассмотрены ключевые направления развития ВМФ, а также ход исполнения заданий гособоронзаказа в части строительства, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружения и военной техники флота.

«Президент поставил перед Вооруженными силами задачу обеспечить сбалансированное развитие видов и родов войск за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов», – отметил Сергей Шойгу.

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#военные #российская власть

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Обязательно посмотрите этот ролик. Всё о шойгу и министерстве обороны.

    https://youtu.be/ID_fY8Wpz1w

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