Россию лишили права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. На четыре года Россия лишается права принимать чемпионаты мира, спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA. «Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», – сказал официальный представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

РУСАДА будет обжаловать решение WADA.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для его организации, но в то же время он подчеркнул, что санкции не должны затронуть чистых российских спортсменов в плане их участия в Олимпиадах. Если МОК согласится с решением WADA, то российские спортсмены будут выступать на Играх 2020 и 2022 годов в качестве нейтральных спортсменов. В пресс-службе WADA ранее сообщали, что решение WADA не будет распространяться на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Также председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор подчеркивал, что и в других видах спорта санкции не затронут чемпионаты Европы, кубки мира и прочие менее статусные международные старты, которые не подпадают под понятие major event.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России из-за допинг-скандала выступала в усеченном составе. На зимних Играх 2018 года в корейском Пхенчхане россияне выступали под олимпийским флагом в связи с отстранением ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. Тогда приглашения на участие в Олимпиаде от МОК не получили несколько десятков ведущих спортсменов.

В ноябре стало известно, что комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В результате комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В итоге исполком одобрил все рекомендации.