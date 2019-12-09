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Россию лишили права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Россию лишили права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Фото: pnp.ru

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. На четыре года Россия лишается права принимать чемпионаты мира, спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA. «Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», – сказал официальный представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

РУСАДА будет обжаловать решение WADA.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для его организации, но в то же время он подчеркнул, что санкции не должны затронуть чистых российских спортсменов в плане их участия в Олимпиадах. Если МОК согласится с решением WADA, то российские спортсмены будут выступать на Играх 2020 и 2022 годов в качестве нейтральных спортсменов. В пресс-службе WADA ранее сообщали, что решение WADA не будет распространяться на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Также председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор подчеркивал, что и в других видах спорта санкции не затронут чемпионаты Европы, кубки мира и прочие менее статусные международные старты, которые не подпадают под понятие major event.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России из-за допинг-скандала выступала в усеченном составе. На зимних Играх 2018 года в корейском Пхенчхане россияне выступали под олимпийским флагом в связи с отстранением ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. Тогда приглашения на участие в Олимпиаде от МОК не получили несколько десятков ведущих спортсменов.

В ноябре стало известно, что комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В результате комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В итоге исполком одобрил все рекомендации.

Просмотров всего: 874

#происшествия #спорт

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    А может так и нужно уже? То, что происходит в стране в последнее время, как воруют из бюджета, как по сути издеваются над народом, после этого вот нисколько не удивлюсь, что реально химичили с допингом, а у кого то, чьё рыльце тоже в пушку, закончилось терпение.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Nikodim

    А может так и нужно уже? То, что происходит в стране в последнее время, как воруют из бюджета, как по сути издеваются над народом, после этого вот нисколько не удивлюсь, что реально химичили с допингом, а у кого то, чьё рыльце тоже в пушку, закончилось терпение.



    Гыг .. а кто у нас может химичить с допингом???? А??? Полиция не в курсе. ФСБ не вкурсе. Прокуратура не в курсе. Песков не в курсе. А значит Никто!

    Тем более, мы же русские - никого никогда не обманываем. А это все происки мирового империализма, которые не хотят пускать наших спортсменов на олимпиаду.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    После олимпиады (антидопингового скандалаЪ нас признали невиновными и все разрешили. А для чего? А потому что без участия России ВАДА лишается нескольких миллионов долларов (официальные данные). И я тогда уже написал, что это ровно до следующей олимпиады, потом опять нас выгонят. А после нее опять признают невиновными.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

  • full

    full
    1 час назад

    Жду новости, что министр спорта России застрелился.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    full

    Жду новости, что министр спорта России застрелился.



    Не дождетесь.... русские коррупционеры не стреляются!

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!

    А деньги вместо олимпийских трат и грандиозных теремов, потратить на развитие детского спорта!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Не дождетесь. У человека с такой говорящей фамилией ни совести, ни чести нет.

  • G-man

    G-man
    1 час назад

    Фермер

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!

    А деньги вместо олимпийских трат и грандиозных теремов, потратить на развитие детского спорта!



    Это вам телевизор рассказал?

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    V.M.

    Не дождетесь. У человека с такой говорящей фамилией ни совести, ни чести нет.



    Прочитал, Колобков же? А что она говорит. Ну, Колобок- от бабушки ушел, от дедушки ушел, от Волка ушел, а от Лисы -то не ушел - иди сюда!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Фермер

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!



    Спортсмены готовятся всю жизнь ради единственного шанса выступить на Олимпиаде. Факт включения спортсмена в олимпийскую сборную является высшей точкой в карьере каждого спортсмена.

    Почему чистые спортсмены должны отказываться от участия в Олимпиаде из-за утырочных чинуш?



    А деньги вместо олимпийских трат и грандиозных теремов, потратить на развитие детского спорта!



    А почему не на яхты и самолеты для любовниц олигархов и чиновников?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    ямщик

    V.M.

    Не дождетесь. У человека с такой говорящей фамилией ни совести, ни чести нет.



    Прочитал, Колобков же? А что она говорит. Ну, Колобок- от бабушки ушел, от дедушки ушел, от Волка ушел, а от Лисы -то не ушел - иди сюда!



    Ага, фамилия у наших министров спорта прям "говорящие": Мутко, Колобков - кто следующий ?

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Фермер

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!

    А деньги вместо олимпийских трат и грандиозных теремов, потратить на развитие детского спорта!



    Дело как раз таки в допинге, в хреновом допинге и тех "совковых" способах которыми пытались это скрыть.

    Нужно не ныть о том, какая ВАДА плохая и русских спортсменов обижает, а делать нормальные препараты, как те же американцы, норвежцы и прочие.

    В большом спорте без допинга никуда и это все прекрасно знают.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Рив Норин

    Фермер

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!



    Спортсмены готовятся всю жизнь ради единственного шанса выступить на Олимпиаде. Факт включения спортсмена в олимпийскую сборную является высшей точкой в карьере каждого спортсмена.

    Почему чистые спортсмены должны отказываться от участия в Олимпиаде из-за утырочных чинуш?



    Так как раз Сборной наших спортсменов и лишили!

    Утырочные чинуши в моём понимании - в WADA и сидят....

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    ямщик , я про Мутко, который мутил с допинг-пробами в 2014 в Сочи, из-за чего весь скандал.

  • full

    full
    1 час назад

    Фермер

    Рив Норин

    Фермер

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!



    Спортсмены готовятся всю жизнь ради единственного шанса выступить на Олимпиаде. Факт включения спортсмена в олимпийскую сборную является высшей точкой в карьере каждого спортсмена.

    Почему чистые спортсмены должны отказываться от участия в Олимпиаде из-за утырочных чинуш?



    Так как раз Сборной наших спортсменов и лишили!

    Утырочные чинуши в моём понимании - в WADA и сидят....



    Складывается впечатление, что Фермер кредит так отрабатывает. Прямо лижет, не стесняется.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Paster



    Дело как раз таки в допинге, в хреновом допинге и тех "совковых" способах которыми пытались это скрыть.

    Нужно не ныть о том, какая ВАДА плохая и русских спортсменов обижает, а делать нормальные препараты, как те же американцы, норвежцы и прочие.

    В большом спорте без допинга никуда и это все прекрасно знают.



    Да хотя бы медецинские показатели на применение оформлять, как другие своим делают.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    В последние годы Спортивные соревнования (спорт «высоких достижений»), а он поголовно профессиональный и коммерческий, стал все меньше на ТВ и воочию привлекать людей и, особенно, молодежь. Это уже даже и не спорт, а «Шоу миллионщиков», где спортсмены выступают за Очень большие деньги, практически все спортсмены выступающие в на международной арене – это сплошь миллионеры , как минимум, рублевые… ))

    Поинтересовалась недавно у племянника, про футбол, который он перестал смотреть, сказав: « А что его смотреть, когда в Чемпионате России по футболу на поле играют сплошь одни миллионеры с месячной (!) зарплатой от миллиона (!) и более рублей, а в российских командах на поле выходит более половины иностранцев с еще большей зарплатой в долларах и евро… Так, что основную массу простого народа российский профессионально-коммерческий спорт со сплошь спортсменами-миллионерами стал как-то мало привлекать и волновать…

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    V.M.

    ямщик , я про Мутко, который мутил с допинг-пробами в 2014 в Сочи, из-за чего весь скандал.



    А этот, -точно, говорящая.

  • Фермер

    Фермер
    59 минут назад

    Paster

    Фермер

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!

    А деньги вместо олимпийских трат и грандиозных теремов, потратить на развитие детского спорта!



    Дело как раз таки в допинге, в хреновом допинге и тех "совковых" способах которыми пытались это скрыть.

    Нужно не ныть о том, какая ВАДА плохая и русских спортсменов обижает, а делать нормальные препараты, как те же американцы, норвежцы и прочие.

    В большом спорте без допинга никуда и это все прекрасно знают.



    Ныть точно не надо! И не стоит играть в химический спорт... Много видов спорта, где допинг ничего не значит, а решает талант спортсмена и его воля!

  • Фермер

    Фермер
    57 минут назад

    full

    Фермер

    Рив Норин

    Фермер

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!



    Спортсмены готовятся всю жизнь ради единственного шанса выступить на Олимпиаде. Факт включения спортсмена в олимпийскую сборную является высшей точкой в карьере каждого спортсмена.

    Почему чистые спортсмены должны отказываться от участия в Олимпиаде из-за утырочных чинуш?



    Так как раз Сборной наших спортсменов и лишили!

    Утырочные чинуши в моём понимании - в WADA и сидят....



    Складывается впечатление, что Фермер кредит так отрабатывает. Прямо лижет, не стесняется.



    Какой кредит, дали Фермеру?! Поделитесь инфой, плииз!

  • ямщик

    ямщик
    56 минут назад

    Фермер



    Ныть точно не надо! И не стоит играть в химический спорт... Много видов спорта, где допинг ничего не значит, а решает талант спортсмена и его воля!



    Зимняя рыбалка? Так там тоже без допингу трудно.

  • full

    full
    55 минут назад

    Фермер

    full

    Фермер

    Рив Норин

    Фермер

    Всем понятно, что дело не в допинге, а в отношении к нашей стране, её руководству и гражданам! Думаю, будет принято единственно верное решение на спортивные мероприятия без команды и флага не ехать!



    Спортсмены готовятся всю жизнь ради единственного шанса выступить на Олимпиаде. Факт включения спортсмена в олимпийскую сборную является высшей точкой в карьере каждого спортсмена.

    Почему чистые спортсмены должны отказываться от участия в Олимпиаде из-за утырочных чинуш?



    Так как раз Сборной наших спортсменов и лишили!

    Утырочные чинуши в моём понимании - в WADA и сидят....



    Складывается впечатление, что Фермер кредит так отрабатывает. Прямо лижет, не стесняется.



    Какой кредит, дали Фермеру?! Поделитесь инфой, плииз!



    Вот и я думаю, зачем без причины лизать?

  • Фермер

    Фермер
    52 минуты назад

    full

    Вот и я думаю, зачем без причины лизать?



    Не думаю, что здесь место, для Ваших эротических фантазий!

    НАШИХ СПОРТСМЕНОВ, НАШУ СТРАНУ в очередной раз унижают, причём мерзко и подло! Я высказал своё отношение к данному факту...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    49 минут назад

    Фермер



    Так как раз Сборной наших спортсменов и лишили!



    Пока речь идет об ограничениях. Об полном запрете участия России речи не идет. Соответственно формировать сборную и заявляться разрешено.



    Утырочные чинуши в моём понимании - в WADA и сидят....



    Нет, вы не правы. Чиновники ВАДА не могут приказать клеркам из московской антидопинговой лаборатории химичить с пробами российских спортсменов.

  • aeroplan

    aeroplan
    46 минут назад

    Фермер



    Не думаю, что здесь место, для Ваших эротических фантазий!

    НАШИХ СПОРТСМЕНОВ, НАШУ СТРАНУ в очередной раз унижают, причём мерзко и подло! Я высказал своё отношение к данному факту...



    Это точно. Унижают мерзко и подло. Соглашусь. А позвольте узнать-кто?

  • Фермер

    Фермер
    44 минуты назад

    Рив Норин

    Фермер



    Так как раз Сборной наших спортсменов и лишили!



    Пока речь идет об ограничениях. Об полном запрете участия России речи не идет. Соответственно формировать сборную и заявляться разрешено.



    Утырочные чинуши в моём понимании - в WADA и сидят....



    Нет, вы не правы. Чиновники ВАДА не могут приказать клеркам из московской антидопинговой лаборатории химичить с пробами российских спортсменов.



    Доживём - увидим! Как, мне кажется ВСЁ ЭТО дополнительный стресс для наших спортсменов... И в любом случае НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к ЧИСТЫМ (уверен, таких БОЛЬШИНСТВО) из них...

  • aeroplan

    aeroplan
    41 минута назад

    Рив Норин



    Пока речь идет об ограничениях. Об полном запрете участия России речи не идет. Соответственно формировать сборную и заявляться разрешено.







    Нет. Спортсмены могут выступить ТОЛЬКО в нейтральном статусе. Т.ч. никакой сборной России "де-юре" быть не может. И заявляться не то,что сборная,а даже спортсмены индивидуально вряд ли смогут. Они смогут просить разрешения(чуете разницу?) на участие,а уж МОК будет думать- позволить или нет.

  • full

    full
    39 минут назад

    Фермер

    Рив Норин

    Фермер



    Так как раз Сборной наших спортсменов и лишили!



    Пока речь идет об ограничениях. Об полном запрете участия России речи не идет. Соответственно формировать сборную и заявляться разрешено.



    Утырочные чинуши в моём понимании - в WADA и сидят....



    Нет, вы не правы. Чиновники ВАДА не могут приказать клеркам из московской антидопинговой лаборатории химичить с пробами российских спортсменов.



    Доживём - увидим! Как, мне кажется ВСЁ ЭТО дополнительный стресс для наших спортсменов... И в любом случае НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к ЧИСТЫМ (уверен, таких БОЛЬШИНСТВО) из них...



    Вот и вопрос то почему к Вам - с чего бы это чистые спортсмены, которые отдали жизнь тренировкам должны поддержать бойкот?

  • Фермер

    Фермер
    34 минуты назад

    aeroplan

    Фермер



    Не думаю, что здесь место, для Ваших эротических фантазий!

    НАШИХ СПОРТСМЕНОВ, НАШУ СТРАНУ в очередной раз унижают, причём мерзко и подло! Я высказал своё отношение к данному факту...



    Это точно. Унижают мерзко и подло. Соглашусь. А позвольте узнать-кто?



    Я, конечно, не спортивный врач...

    Знаю, перед соревнованиями у спортсмена берут пробы (причём в нескольких повторностях) и определяют наличие в них запрещённых веществ... Если они есть - всё понятно и разговор короткий! Но вот это громоздкая и очень дорогая система WADA, вроде как сопровождает спортсмена практически всю его карьеру...

    Думаю, одна из целей этой организации (кроме зарабатывания охринительных бабок) иметь возможность отстранять спортсменов и лишать их наград, продвигая НУЖНЫЕ команды...

  • Очевидец59

    Очевидец59
    31 минута назад

    это война-надо возрождать Игры Доброй Воли

  • aeroplan

    aeroplan
    29 минут назад

    Фермер

    aeroplan

    Фермер



    Не думаю, что здесь место, для Ваших эротических фантазий!

    НАШИХ СПОРТСМЕНОВ, НАШУ СТРАНУ в очередной раз унижают, причём мерзко и подло! Я высказал своё отношение к данному факту...



    Это точно. Унижают мерзко и подло. Соглашусь. А позвольте узнать-кто?



    Я, конечно, не спортивный врач...

    Знаю, перед соревнованиями у спортсмена берут пробы (причём в нескольких повторностях) и определяют наличие в них запрещённых веществ... Если они есть - всё понятно и разговор короткий! Но вот это громоздкая и очень дорогая система WADA, вроде как сопровождает спортсмена практически всю его карьеру...

    Думаю, одна из целей этой организации (кроме зарабатывания охринительных бабок) иметь возможность отстранять спортсменов и лишать их наград, продвигая НУЖНЫЕ команды...



    Если я сейчас начну рассуждать про удойность,севооборот,озимые и т.п.,это будет так же ржачно,как Вы сейчас о WADA,продвижении нужных команд и зарабатывании охрИнительных бабок.)))

  • Фермер

    Фермер
    24 минуты назад

    full

    Фермер


    живём - увидим! Как, мне кажется ВСЁ ЭТО дополнительный стресс для наших спортсменов... И в любом случае НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к ЧИСТЫМ (уверен, таких БОЛЬШИНСТВО) из них...


    Вот и вопрос то почему к Вам - с чего бы это чистые спортсмены, которые отдали жизнь тренировкам должны поддержать бойкот?



    Я не думаю, что кто-нибудь в России будет ЗАПРЕЩАТЬ российским спортсменам участвовать в Олимпиаде... Но:

    1. Государство должно сделать ВСЁ для защиты наших спортсменов, в том числе от системы допинга, если она существует!

    2. Надо прекратить тратить десятки миллионов на пышное сопровождение этих мероприятий

    3. Прекратить давать деньги "вражеским" организациям - например той же WADA

    4. Больше развивать массовый спорт внутри страны

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    22 минуты назад

    Ну, теперь надежа только на Шойгу, который сгоношит по-быстрому Всегалактический танковый биатлон, военную олимпиаду и прочее, до чего додумается. А вообще-то жаль. Расплата за сочинский "триумф воли"...

  • Фермер

    Фермер
    21 минута назад

    aeroplan

    Если я сейчас начну рассуждать про удойность,севооборот,озимые и т.п.,это будет так же ржачно,как Вы сейчас о WADA,продвижении нужных команд и зарабатывании охрИнительных бабок.)))



    У Жванецкого есть: что может сказать о архитектуре мужчина без прописки!

    Вы поинтересовались - я ответил...

    Не против узнать Вашу версию ответа

  • aeroplan

    aeroplan
    15 минут назад

    Вот прочтите.Годное интервью. Чел двукратный олимпийский чемпион,между прочим. Многое станет понятным.Для того,конечно,кто желает понять.



    – Допинг-истории. Нас сейчас активно наказывают. Скажи честно: мы виноваты?

    – Это как раз тот самый вопрос, когда лучше не рассказывать всего, что знаешь. Мы виноваты очень во многом. Я бы даже сказал так: практически все обвинения, в сторону России сделанные – небеспочвенные. Танцевать нужно вообще с 1950-х годов, когда эту страну приняли в олимпийскую семью. Что написано в Олимпийской хартии? «Государство не имеет права участвовать в спортивной жизни». Все наши фелерации сидели, сидят и будут сидеть в условном Госкомпспорте. Все руководители федераций, получается, чиновники. То есть мы вступили в мир олимпиад, всех обманув и все нарушив.

    Тогда мировое сообщество очень хотело видеть Советский союз в мировом спортивном движении. Закрыли на это глаза временно. Думали, что рано или поздно рассосется. Не рассосалось.



    Полностью здесь: https://www.sovsport.ru/olympic_games/articles/2:926494

  • aeroplan

    aeroplan
    11 минут назад

    Фермер



    Не против узнать Вашу версию ответа



    Дык уже говорено-переговорено. Вот в этой ветке масса версий и мои в том числе.Если не лень,прочтите. Ну,а если лениво,то чОужтут...

    https://forum.amur.info/city/144315/?page=69

  • full

    full
    4 минуты назад

    Фермер

    full

    Фермер


    живём - увидим! Как, мне кажется ВСЁ ЭТО дополнительный стресс для наших спортсменов... И в любом случае НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к ЧИСТЫМ (уверен, таких БОЛЬШИНСТВО) из них...


    Вот и вопрос то почему к Вам - с чего бы это чистые спортсмены, которые отдали жизнь тренировкам должны поддержать бойкот?



    Я не думаю, что кто-нибудь в России будет ЗАПРЕЩАТЬ российским спортсменам участвовать в Олимпиаде... Но:

    1. Государство должно сделать ВСЁ для защиты наших спортсменов, в том числе от системы допинга, если она существует!

    2. Надо прекратить тратить десятки миллионов на пышное сопровождение этих мероприятий

    3. Прекратить давать деньги "вражеским" организациям - например той же WADA

    4. Больше развивать массовый спорт внутри страны



    Видите ли... Бойкот будет выглядеть немного по - другому. Никто не поедет, типа незаслуженно обиженные. Всем раздадут денег, из чьего кармана, как думаете? И все это будет смачно посыпано пропагандой - нас не любят, потому, что боятся. Так вот это все называется коррупция. Если Вы способны ее разглядеть в принципе.

  • вежливый кот

    вежливый кот
    2 минуты назад

    Вся эта хрень с якобы допингом началась с 2014 года,как и санкции

    Типа "наказывает" Россию мировой жандарм

    Хотя у самих то рыльце замшелое

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