В Благовещенске представили новинку – аудиосборник сказок в исполнении детей

В Благовещенске презентовали литературно-краеведческий детский аудиосборник «Сказки коренных народов Амурской области и не только». Свои голоса персонажам сказок подарили юные амурчане.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сборник был создан на средства Фонда президентских грантов. Дети зачитывали отрывки около 40 произведений. «Сказки коренных народов Амурской области и не только» представили в библиотеке имени Антона Павловича Чехова. В аудиосборник входят эвенкийские произведения, которые озвучивали на русском языке. Предварительно участники проекта посетили этнографический комплекс «Эвенкийская деревня», которая находится на севере Амурской области, чтобы поближе познакомиться с бытом, традицией и культурой малочисленных народов севера.

Первый изданный аудиосборник передадут в Амурскую областную общественную организацию социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник», для слепых и слабовидящих детей. «Сказки» также планируется распространить в муниципальных библиотеках области, городских школах, в детских больницах города и области, сообщает правительство Амурской области.

Проект «Литературно-краеведческий детский аудиосборник "Сказки коренных народов Амурской области и не только"» инициировала ассоциация творческих работников Амурской области. Они подали заявку на участие в первом конкурсе 2019 года Фонда президентских грантов и победили в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства». На реализацию проекта авторы проекта получили около полумиллиона рублей.

В первом конкурсе Фонда президентских грантов победили восемь проектов амурчан. Во втором конкурсе победу одержали уже 14 проектов амурчан. Их тематика разная: реабилитация онкобольных, вовлечение «трудных» подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов севера, поддержка некоммерческих организаций. На их реализацию авторы проектов могут получить от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В общей сложности некоммерческие организации региона получили на реализацию проектов почти 20 миллионов рублей.