В Находке вооруженный мужчина ограбил отделение Сбербанка

Грабитель в Находке похитил деньги из отделения банка. Ограбление было совершено в пятницу, 6 декабря, в отделении Сбербанка, расположенном в районе рыбного порта. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах, появившихся в инстаграм-пабликах региона, видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег.

Он был одет в черную куртку и штаны серого цвета, на нем была маска бежевого цвета. Позднее такую ориентировку распространили полицейские.

«В дежурную часть отдела полиции города Находки поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансовой организации. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба», – сообщил РИА Новости представитель пресс- службы УМВД по региону. Он добавил, что изучаются записи камер видеонаблюдения.

По словам жителей Находки, на выездах из города усилен контроль. «Куча полицейских машин, все проверяют транспорт, который выходит из города», – сообщил местный житель.

По информации СМИ, грабитель угрожал пистолетом и предметом, похожим на гранату, и похитил свыше 6 миллионов рублей.