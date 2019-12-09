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В Находке вооруженный мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Находке вооруженный мужчина ограбил отделение Сбербанка
Фото: instagram.com

Грабитель в Находке похитил деньги из отделения банка. Ограбление было совершено в пятницу, 6 декабря, в отделении Сбербанка, расположенном в районе рыбного порта. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах, появившихся в инстаграм-пабликах региона, видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег.

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Видео ограбления Сбербанк ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ🇷🇺 ⏩⏩⏩@NHK_IT⏪⏪⏪ И БУДЬТЕ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ🇷🇺 Сообщайте нам в ДИРЕКТ 📩 интересные события, которые могут быть интересные всему городу Ваш NHKit... #nakhodka #врангель#фокино#большой_камень#nakhodkacity#nakhodka_city#nahodka#nahodkacity #nhk #dps #dpscontrol#дтп#vl#находка #находкасити#находкаинфо#мысАстафьева #Ливадия#находкамега#ситицентр #дпсконтроль#новостинаходка #nhk_it#Находка#приморскийкрай

Публикация от Находка - Новости 🔞 nhk (@nhk_it)

Он был одет в черную куртку и штаны серого цвета, на нем была маска бежевого цвета. Позднее такую ориентировку распространили полицейские.

«В дежурную часть отдела полиции города Находки поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансовой организации. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба», – сообщил РИА Новости представитель пресс- службы УМВД по региону. Он добавил, что изучаются записи камер видеонаблюдения.

По словам жителей Находки, на выездах из города усилен контроль. «Куча полицейских машин, все проверяют транспорт, который выходит из города», – сообщил местный житель.

По информации СМИ, грабитель угрожал пистолетом и предметом, похожим на гранату, и похитил свыше 6 миллионов рублей.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    29 минут назад

    сочинитель ориентировки не прошел егэ

  • Olivyeva

    Olivyeva
    25 минут назад

    А почему понедельник 6 число?

    Сегодня 9 понедельник

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