На Дальнем Востоке начались проблемы с дизельным топливом

Владельцы независимых АЗС столкнулись с нехваткой дизеля на Дальнем Востоке. В частности, речь идет о Приморье. Также в регионе отмечают дефицит бензина, это связано с отсутствием топлива у поставщика «Роснефти» и ее дочки «РН-Востокнефтепродукт». При этом отмечается рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.

Как пишет РИА Новости, в конце октября 2018 года в регионе сложилась похожая ситуация: независимые сети автозаправочных станций в Приморье заявили о дефиците дизеля на своих АЗС из-за того, что его нет на нефтебазах либо цены на него очень высоки. Работающая в регионе «Роснефть» при этом заявила, что она продает топливо по единым ценам для всех контрагентов, а в стране в целом сегодня наблюдается провокационная кампания ряда независимых АЗС, которые хотят получить дополнительные льготы.

Как сообщил представитель приморской сети АЗС «Арими», которая закупает топливо у дочки «Роснефти», компании «Востокнефтепродукт», сейчас повторяется прошлогодняя ситуация.

«Есть нехватка дизеля. У "Востокнефтепродукта" просто нет нужных объемов, они не могут обеспечить нормальные поставки. Эта компания поставляет топливо местным сетям АЗС и оптовикам, но ограниченное количество. Пока цены на наших АЗС не поменялись. Мы надеемся, что в ближайшее время все устаканится. В нашем случае приходится верить в лучшее», – сказал собеседник РИА Новости.

Он отметил, что такая ситуация – это сезонное явление. «Поставщик не может "перестроиться" с летнего ДТ на зимнее, у него постоянные задержки вагонов (с топливом)», – отметил собеседник.

И.о. начальника отдела продаж ООО «25–Регион», которое владеет сетью АЗС «Октант», Павел Яковлев сообщил РИА Новости, что в этом году ситуация по дизелю в Приморье еще более тяжелая, чем в прошлом.

«На бирже цена на дизель высокая, там покупать невыгодно. Закупаем у "Роснефти", разница между их ценой и ценой на бирже - почти 10 тысяч рублей на тонну. Но в итоге РН обеспечить нужный объем не может, поэтому топлива нет. На сети АЗС они выделяют крайне ограниченное количество топлива. У многих частных заправок, кроме "Роснефти" и "Приморнефтепродукта", у которых свои базы, АИ-92 и АИ-95 в наличии просто нет, а дизель у них вот-вот закончится», – рассказал Яковлев.

Он отметил, что «25–Регион» закупил бензины на бирже, однако и здесь отмечаются сложности в логистике.

«Бензин на бирже купили, отгрузили три вагона АИ-95 еще 30 ноября, и они стоят в тупике без движения. И то – купленный на бирже бензин мы сторонним организациям не отпускаем, продаем на своих заправках. Но если покупать на бирже дизель, то он будет стоить здесь по 58 рублей за литр, поэтому там мы это топливо не берем», – добавил собеседник.

Яковлев также отметил, что цены на топливо на бирже поднялись, а «Роснефть» не поднимала оптовые цены. При этом поставщик не дает прогнозов на разрешение ситуации, а только сообщает, что топлива в наличии нет.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ООО «РН-Востокнефтепродукт», компания в полном объёме обеспечивает нефтепродуктами собственную розничную сеть, определяя внутренний рынок как абсолютный приоритет.

«Продажи зимнего дизельного топлива с нефтебаз ООО "РН-Востокнефтепродукт" в адрес независимых сетей существенно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжают увеличиваться на фоне заметно растущего спроса на нефтепродукты компании. В сложившихся обстоятельствах компания отмечает необходимость увеличения объёмов реализации дизельного топлива другими производителями региона, в частности Омским и Хабаровским НПЗ», – отметил собеседник.

Между тем, на проблемы с топливом в эти выходные жаловались и жители Благовещенска. «Что за бензиновый кризис в городе? Четыре заправки и ни 92, ни 95, а за 98 очередь большая», – возмутилась одна из горожанок.

На самих автозаправках говорят, что проблем никаких с бензином и дизелем нет. Для разъяснения ситуации Амур.инфо обратилось за комментарием к президенту амурского топливного союза.