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Федор Добронравов опроверг слухи о своей смерти и о сериале «Сваты»

Федор Добронравов опроверг слухи о своей смерти и о сериале «Сваты»
Фото: instagram.com/dobronravov.fedor/?hl=ru

Знаменитый артист Федор Добронравов опроверг ряд слухов, которые появились вокруг его личности. Актер дал развернутое интервью Teleprogramma.pro.

В беседе с журналистами актер поведал, что злые языки его регулярно хоронят, что постоянно тревожит родственников. Бороться Добронравов с этим явлением хотел бы радикально – наказывать обманщиков по закону. Он уже готовит подать заявление в суд.

«Людям делать нечего, вот и пишут, из ничего создают миф. Я уже так устал от вранья. Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы «госпитализации» или тьфу-тьфу «гибели»? Кто будет за это отвечать? От всего этого обидно и больно», – говорит актер.

Федор опроверг также и ряд слухов вокруг сериала «Сваты». Они расстраивали поклонников известного ситкома. Так, сериал не стали закрывать после 6 сезонов из-за напряженных отношений с Украиной – действия просто перенесли в Белоруссию. Сейчас съемочная команда ждет обильных осадков – по сценарию, вокруг должно лежать много снега. Кроме того, не горел и знаменитый дом под Киевом, а основной актерский каст на самом деле не распался. Более того, в канве ожидается появление новых героев, которые всенепременно полюбятся аудитории.

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#кино #шоу-бизнес

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