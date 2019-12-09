Генпрокурор рассказал о 163 уголовных делах, связанных со строительством Восточного

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«Недавно президент России жестко высказался по коррупционным проявлениям при строительстве космодрома Восточный. Сколько по этим фактам было возбуждено уголовных дел, доведено до суда и рассмотрено? Есть данные о причиненном ущербе и его возмещении?» – такой вопрос задали Юрию Чайке.

«Отмечу, что после заседания Совета безопасности в 2016 году был создан межведомственный штаб под руководством заместителя генерального прокурора РФ. В то же время мы издали совместный со Следственным комитетом РФ и МВД РФ приказ о взаимодействии на этом направлении. Это кардинально изменило ситуацию и привело к конкретным результатам, – ответил Чайка. – На ноябрь этого года с учетом соединения и выделения в отдельное производство расследование проводилось по 163 уголовным делам. Большинство из них (93) расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 – МВД, а еще 2 – ФСБ. Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 уголовным делам в отношении 145 человек. Ущерб от преступлений по ним превысил 20,9 миллиарда рублей. При этом уже вынесены и вступили в законную силу 90 судебных решений в отношении более сотни лиц, причинивших ущерб на сумму, превышающую 14 миллиардов рублей. Расследование еще по 25 уголовным делам, абсолютное большинство из которых возбуждено по фактам хищений, продолжается. Причиненный по ним ущерб составил 6,8 миллиарда рублей».

В ноябре 2018 года Амур.инфо сообщало, что нарушения при строительстве космодрома Восточный нанесли государству ущерб на сумму около 10 миллиардов рублей – об этом заявлял официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин раскритиковал строительство амурского космодрома из-за воровства. Позже сообщалось, что, со слов пресс-секретаря Путина, во время строительства Восточного было похищено 11 миллиардов рублей, часть денег удалось вернуть.