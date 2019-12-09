Четырем социальным организациям в Благовещенсске дали 600 тысяч рублей

В администрации Благовещенска подвели итоги конкурса социально значимых проектов. В нем приняли участие семь социальных некоммерческих организаций. В итоге четыре организации получили более 600 тысяч рублей из городского бюджета на реализацию своих проектов.

Конкурс проводился по трем номинациям. Первая – поддержка проектов по социализации людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей социально уязвимых групп населения через различные формы социальной активности. Вторая – поддержка проектов и программ, направленных на социальную поддержку и защиту людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе реабилитация, социальная и трудовая интеграция лиц без определенного места жительства. Третья – поддержка проектов и программ по профилактике и реабилитации направленных на реализацию Национального проекта «Здравоохранение» на территории города Благовещенска.

По итогам конкурса поддержку на реализацию проектов получили четыре организации из семи. Орган общественной самодеятельности «Ориентир» разработал проект, в котором предполагается подготовка праздничной программы к 9 мая с пенсионерами и пожилыми людьми с ОВЗ. Проект даст возможность пожилым людям, проявить себя, свои музыкальные, вокальные, артистические способности.

Вторая организация, получившая деньги, приют «Надежда». Средства пойдут на закупку продуктов питания, лекарственных средств, гигиенических и хозяйственных товаров для постояльцев приюта.

Амурская региональная общественная организация по патриотическому воспитанию молодежи «Зейская слобода» благодаря полученному гранту представит фестиваль «Война. Победа. Память», приуроченный к празднованию 75-я Победы.

А конноспортивный клуб «Аллюр» потратит полученные средства на реализацию нескольких мероприятий для детей-инвалидов, а также на предновогодние визиты Деда Мороза к ребятам-колясочникам.