Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 1

Четырем социальным организациям в Благовещенсске дали 600 тысяч рублей

Четырем социальным организациям в Благовещенсске дали 600 тысяч рублей
Фото: www.vesti.ru/

В администрации Благовещенска подвели итоги конкурса социально значимых проектов. В нем приняли участие семь социальных некоммерческих организаций. В итоге четыре организации получили более 600 тысяч рублей из городского бюджета на реализацию своих проектов.

Конкурс проводился по трем номинациям. Первая – поддержка проектов по социализации людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей социально уязвимых групп населения через различные формы социальной активности. Вторая – поддержка проектов и программ, направленных на социальную поддержку и защиту людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе реабилитация, социальная и трудовая интеграция лиц без определенного места жительства. Третья – поддержка проектов и программ по профилактике и реабилитации направленных на реализацию Национального проекта «Здравоохранение» на территории города Благовещенска.

По итогам конкурса поддержку на реализацию проектов получили четыре организации из семи. Орган общественной самодеятельности «Ориентир» разработал проект, в котором предполагается подготовка праздничной программы к 9 мая с пенсионерами и пожилыми людьми с ОВЗ. Проект даст возможность пожилым людям, проявить себя, свои музыкальные, вокальные, артистические способности.

Вторая организация, получившая деньги, приют «Надежда». Средства пойдут на закупку продуктов питания, лекарственных средств, гигиенических и хозяйственных товаров для постояльцев приюта.

Амурская региональная общественная организация по патриотическому воспитанию молодежи «Зейская слобода» благодаря полученному гранту представит фестиваль «Война. Победа. Память», приуроченный к празднованию 75-я Победы.

А конноспортивный клуб «Аллюр» потратит полученные средства на реализацию нескольких мероприятий для детей-инвалидов, а также на предновогодние визиты Деда Мороза к ребятам-колясочникам.

Просмотров всего: 188

#жизнь

распечатать


Общество

Вызывает социальную напряженность: амурские рыбаки просят отменить запрет на весеннюю рыбалку

Общество

Экс-амурчанин Павел Рогалев занял руководящую должность в правительстве Забайкалья
Общество 5

Личность, а не шуба: москвичка рассказала, как спасла соболя со зверофермы
Общество 1

Более 600 амурчан-предпенсионеров бесплатно обучились в вузах и колледжах

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Очевидец59

    Очевидец59
    2 часа назад

    ну что можно купить на эти деньги?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь