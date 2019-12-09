Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 1

Благовещенец купил сим-карту с «мобильным банком» и снял чужие деньги

Благовещенец купил сим-карту с «мобильным банком» и снял чужие деньги
Фото: pixabay.com

У жителя Благовещенска исчезли деньги с карты. Мужчина обратился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что к пропаже денег причастен новый владелец телефонного номера.

Потерпевший, обратившись в полицию, заявил о том, что с его счета списано более 6 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже денежных средств может быть причастен 19-летний парень.

Предварительно установлено, что молодой человек в одном из салонов сотовой связи Благовещенска приобрел SIM-карту. Подключив ее в телефон, он обнаружил, что к номеру телефона прежним владельцем подключена услуга «Мобильный банк». Воспользовавшись этой ситуацией, парень перевел деньги с чужой карты на свою и растратил их.

Молодого человека оперативники задержали по месту жительства. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает амурское управление МВД России.

Просмотров всего: 1087

#происшествия #технологии

распечатать


Происшествия 2

В Находке вооруженный мужчина ограбил отделение Сбербанка
Происшествия 1

Генпрокурор рассказал о 163 уголовных делах, связанных со строительством Восточного
Происшествия 4

В Благовещенске устанавливают собственников заброшенной квартиры
Происшествия 1

Погибшего в Хабаровске священника ждали в Благовещенске
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А тот лох. Сдал карту (или забрали номер за неиспользование), а мобильный банк оставил. Даже не лох, а ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь