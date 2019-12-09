Благовещенец купил сим-карту с «мобильным банком» и снял чужие деньги

У жителя Благовещенска исчезли деньги с карты. Мужчина обратился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что к пропаже денег причастен новый владелец телефонного номера.

Потерпевший, обратившись в полицию, заявил о том, что с его счета списано более 6 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже денежных средств может быть причастен 19-летний парень.

Предварительно установлено, что молодой человек в одном из салонов сотовой связи Благовещенска приобрел SIM-карту. Подключив ее в телефон, он обнаружил, что к номеру телефона прежним владельцем подключена услуга «Мобильный банк». Воспользовавшись этой ситуацией, парень перевел деньги с чужой карты на свою и растратил их.

Молодого человека оперативники задержали по месту жительства. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает амурское управление МВД России.