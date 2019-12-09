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Вызывает социальную напряженность: амурские рыбаки просят отменить запрет на весеннюю рыбалку

Вызывает социальную напряженность: амурские рыбаки просят отменить запрет на весеннюю рыбалку
Фото: pixabay.com

Амурские рыбаки просят отменить запрет на весеннюю любительскую рыбалку. Соответствующее коллективное обращение жителей региона рассмотрели в ходе заседания общественного совета, который прошел в управлении по охране животного мира Приамурья.

По действующим правилам рыболовства с 20 апреля по 30 мая на водоемах Приамурья полностью запрещен вылов рыбы, за исключением любительского рыболовства по путевкам. «В результате амурчане оказались полностью лишены возможности бесплатно рыбачить в весенний период. Из всех регионов, которые входят в Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, такой тотальный запрет установлен только для Амурской области. Рыболовы области крайне возмущены такой несправедливостью. Непродуманный запрет вызывает существенную социальную напряженность, поскольку для многих амурчан рыбалка — это не только хобби, но и ресурс продовольственного обеспечения», – пояснили представители общественности.

Общественный совет, рассмотрев коллективное письмо, принял решение направить обращение на имя руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова с просьбой об отмене полного запрета на любительское рыболовство в весенний период. При этом с целью охраны ранненерестующих видов рыб предложено сохранить запрет на весеннюю рыбалку на реках Нора, Деп, Ульма выше устья реки Секта и Томь выше села Воскресеновка, сообщает амурское охотуправление.

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#жизнь

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