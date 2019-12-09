Девушка пришла на свидание с парнем с сайта знакомств, а теперь ее останки ищут в мусорных контейнерах

В Испании 7 ноября пропала девушка, 25-летняя Марта Кальво Бурон. Её новый знакомый расчленил тело и спрятал в мусорных контейнерах по всему району.

Осенью 2019 года Марта познакомилась на сайте знакомств с 37-летним Хорхе Игнасио Пальма. В ноябре пара договорилась встретиться, и после этой встречи девушку никто не видел.

Когда Марта шла на свидание, в мерах предосторожности она отправила маме свою точную геопозицию. Поэтому детективы знали, где пропала девушка. Хорхе, в чьём доме проходила встреча, стал главным подозреваемым.

Во время расследования мужчина настаивал на том, что он не убивал Марту. По его версии, девушка случайно погибла во время секс-игр под действием наркотиков. Однако признался, что он действительно расчленил тело девушки и спрятал останки в близлежащих мусорных баках, сообщает Life.

Полиция сразу обыскала все контейнеры в районе и приостановила работу мусороперерабатывающего завода, чтобы найти части тела девушки.

Несмотря на показания Хорхе, представитель Правительства Валенсии заявил, что Марта умерла насильственной смертью. На каких основаниях был сделан этот вывод, неясно, ведь останки девушки так и не были найдены.

Полиция сообщает, что у Хорхе уже были проблемы с законом. В 2008 году его посадили за незаконный оборот наркотиков и хранение девяти килограммов кокаина. Кроме того, в апреле 2019-го полицейские обнаружили, что он был последним клиентом девушки легкого поведения, которая умерла прямо в номере мотеля.