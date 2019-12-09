В Приамурье продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ

В Амурской области со 2 по 8 ноября отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ с преимущественной циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (адено-, РС-вирусы). Большая часть заболевших ОРВИ приходится на детей до 17 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие образовательные учреждения.

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, продолжается сезонная регистрация заболеваемости внебольничными пневмониями с активным вовлечением в эпидемический процесс организованных детей, поэтому необходимо соблюдать основные меры профилактики.

«Обращаем внимание руководителей образовательных учреждений о необходимости неукоснительного соблюдения требований санитарного законодательства в части проведения утренних фильтров, своевременного проведения ревизии вентиляционных систем, обеспечения нормируемых параметров микроклимата, режимов проветривания, влажной уборки и дезинфекции помещений… Родителям не следует допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний в образовательные учреждения, необходимо своевременно обращаться к врачу. Горожанам нужно соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний», – специалисты ведомства.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний уровень. За прошедшую неделю с помощью тепловизионного контроля осмотрены 6 194 гражданина, вернувшихся из-за границы. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.