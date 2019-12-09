В Приамурье юным пациентам с сахарным диабетом ставят инсулиновые помпы

В Амурской областной детской клинической больнице юным пациентам, страдающим сахарным диабетом, устанавливают инсулиновые помпы. Это небольшое электронное устройство, которое вводит инсулин по ранее заданным индивидуальным настройкам.

Врачи-эндокринологи АОДКБ устанавливают помпы детям с 2013 года. За 6 лет подобные устройства были установлены 92 маленьким пациентам с диагнозом «сахарный диабет». В настоящее время в Амурской области живут 66 детей, которые регулируют уровень сахара в крови с помощью этого современного устройства.

«Сегодня продолжительность и качество жизни у людей с диабетом могут не отличаться от обычных людей, но только при достижении оптимального уровня глюкозы в крови. Для этого в настоящее время есть все: современные инсулины хорошего качества, средства самоконтроля и разнообразные средства для введения инсулина. Одним из наиболее удобных и точных средств введения инсулина является инсулиновая помпа», – рассказывает заведующая отделением нефрологии АОДКБ Алла Киреева.

По данным на начало 2019 года, в Амурской области наблюдалось 213 детей с сахарным диабетом. С начала этого года врачи поставили такой диагноз еще 38 маленьким амурчанам.

«Это генетически обусловленное заболевание, оно развивается при определенных условиях, чаще всего толчок дают вирусные инфекции, – рассказывает детский эндокринолог Екатерина Гаузун. – В первые полгода люди учатся жить с диабетом, адаптируются к заболеванию, учатся рассчитывать инсулин, хлебные единицы. Всем, кто уже научился управлять диабетом на шприц-ручках, можно ставить помпы, а также в приоритете маленькие дети, которым трудно подобрать дозировку. Еще такое устройство хорошо подходит подросткам, у которых начинается феномен “утренней зари”, когда под утро начинается повышаться сахар».

Устанавливать помпы можно с самого раннего возраста, как только заболевание диагностировано. Устройство стоит около 100 тысяч рублей. В АОДКБ пациентам помпы устанавливают бесплатно. Также в последние 3 года пациенты, находящиеся на помповой инсулинотерапии, получают расходные материалы к помпе в полном объеме бесплатно, сообщают в больнице.

Помпу, в которой и находится картридж с инсулином, можно носить на поясе или в кармане. Инсулин подается пациенту через катетер, закрепленный на теле. В пульт, который идет в комплекте, врач вносит индивидуальные настройки. Одновременно пульт является глюкометром. На время установки устройства ребенка госпитализируют. Медики знакомят пациентов с оборудованием, учат менять картриджи, подбирают дозировки.

«Существует множество преимуществ помповой инсулинотерапии перед методом многократных инъекций. Точные дозировки и индивидуальные настройки помогают поддерживать уровень сахара крови на оптимальном уровне. Постоянное подкожное введение инсулина позволяет исключить необходимость выполнения частых инъекций — быстродействующий инсулин вводится в точных дозах в круглосуточном режиме, тем самым обеспечивая потребности организма. Инсулиновую помпу можно отсоединить на время водных процедур или занятий активными видами спорта», – перечисляют преимущества эндокринологи.

«Сейчас на установку помп существует очередь. В следующем году мы становим помпы 12 пациентам, и еще 10 пациентам планируем установку в 2021 году. Остро нуждающихся, а также детей до 5 лет мы берем в первую очередь. В плане документооборота это непросто, процесс от заявки на квоты до закупки помп – не быстрый. И в сравнении с другими регионами у нас ситуация лучше. Ведь у врачей должно быть желание этим заниматься», – заключает Алла Киреева.