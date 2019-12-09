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В Благовещенске устанавливают собственников заброшенной квартиры

В Благовещенске устанавливают собственников заброшенной квартиры
Фото: amur.info

В Благовещенске устанавливают собственника заброшенной квартиры. Как сообщало ИА «Амур.инфо», о бесхозной двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме стало известно после того, как там произошел потоп.

В пятницу, 6 декабря, в подъезде несколько квартир затопило водой. Оказалось, что потоп случился в пустующей квартире, расположенной на четвертом этаже. Как рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» одна из жительниц дома, в «двушке» уже давно никто не живет. Здесь сохранилась обстановка: мебель, вещи. Все покрыто толстым слоем пыли, вещи в беспорядке. Доступ в квартиру свободный – входная дверь символически заклеена скотчем. Туда заходят люди без определенного места жительства. Электроэнергия в квартире отключена, но водоснабжение до потопа работало. 6 декабря коммунальщики поставили заглушки, теперь воды в квартире нет.

Раньше, вспоминают жильцы дома, в этой «двушке» жила семья – женщина с сожителем и дочерью. Потом мужчина отправился отбыть наказание, а женщины куда-то пропали. «Телефон ее не отвечает. Насколько мне известно, Наталье квартира досталась от матери. Семья была неблагополучная, они пили, скандалили. Сама Наталья, кажется, работала в столовой», – рассказала соседка.

Жильцы переживают: в подъезде часто видят посторонних. На подъездной двери установлен домофон, но это не препятствует доступу: кто-то подкладывает под магнит монетку, из-за чего в подъезд можно зайти свободно. «В той квартире по ночам слышится шум, кто-то ходит», – сообщает соседка. Возможно, туда продолжают наведываться незваные гости. После потопа, переживают жильцы, может последовать и пожар, и другие неприятности.

Городской комитет по управлению имуществом направил запросы, чтобы выяснить местонахождение собственников. Судя по квитанциям в почтовом ящике, их трое. Известно, что за содержание квартиры накопился большой долг.

«Если выяснится, что собственник умер, а родственники не заявили права на наследство, то начнется открытая процедура по переводу недвижимости в муниципальную собственность», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в администрации Благовещенска.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    2 минуты назад

    Удивительно что за эти годы, никто из жильцов не подсуетился и дверку не поменял. Тут блин в подвале на каморку как-то забыл замок надеть, так тут же кто-то уже повесил свой. =) А тут хата целая.

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