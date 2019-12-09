Погибшего в Хабаровске священника ждали в Благовещенске

«С глубокой скорбью воспринял весть о гибели первого проректора Хабаровской духовной семинарии иерея Дионисия Проскурина. Отец Дионисий пользовался большой любовью и уважением у духовенства и мирян Благовещенской епархии. Его усилиями было налажено наше тесное взаимодействие и плодотворное сотрудничество – образована благовещенская группа учащихся заочного отделения духовной семинарии, организованны выездные сессии. Для организации учебного процесса он сам неоднократно приезжал в Благовещенск, читал лекции, проводил семинарские занятия. ... мы ждали новой встречи с отцом Дионисием. Его преждевременная кончина стала для нас большим потрясением и утратой», – говорится в обращении Лукиана, адресованном митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Артемию.

Информация опубликована на портале Благовещенской епархии.