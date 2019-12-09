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Остались одни долги: амурскому фермеру отказались возместить ущерб по ЧС

Остались одни долги: амурскому фермеру отказались возместить ущерб по ЧС
Фото: Вячеслав Суханов

Сельскохозяйственному предприятию Благовещенского района отказались возмещать ущерб, причиненный наводнением. У овощевода летом 2019 года утонуло 30 гектаров картофеля. Финансовые потери, согласно акту обследования посевов, составили 1,57 миллиона рублей.

«Полностью все утонуло, остались одни долги. (…) Собрали все документы. Приезжала комиссия:из администрации, гидрометцентра. Все это зафиксировали. Документы отдал в районную администрацию. Они проверили и сказали, что документы нормальные. Отправили в Москву, Москва проверила, отправили деньги на выплаты в наше министерство сельского хозяйства. Но наше министерство сельского хозяйства отказывается их выдавать именно мне. Говорят, что я не вхожу в реестр товаропроизводителей. (…) Но они путают. Это же не субсидия, это выплаты по ЧС, по чрезвычайной ситуации», – рассказал Амур.инфо пострадавший аграрий, генеральный директор ООО «Сельскохозяйственная компания "Усть-Ивановское"» Вячеслав Суханов.

В акте обследования посевов, составленном в отношении пострадавшей компании в августе, подтверждается, что поля были затоплены.

«На основании проведенного обследования установлено, что по состоянию на 16 августа 2019 года поля с посевами сельскохозяйственных культур на значительной площади затоплены водой. На сельскохозяйственных угодьях, где вода сошла, посевы заилены. Верхний слой почвы имеет сильное и избыточной увлажнение, консистенция почвы липкая и текучая. Местами произошло вымокание посевов, частичная гибель растений», – говорится в документе, подписанном представителями администрации Благовещенского района, Россельхозцентра, Усть-Ивановского сельсовета, отдела ГЗ и ПБ.

В министерстве сельского хозяйства Амурской области Амур.инфо подтвердили, что компании действительно было «отказано в предоставлении компенсации ущерба, причиненного в результате ЧС» «на основании несоответствия заявителя категории лиц, имеющих право на получение компенсации».

Право на компенсацию, согласно правилам предоставления, имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с федеральным законом «О развитии сельского хозяйства».

В этом законе сказано, что сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий производство сельхозпродукции, ее переработку и реализацию этой продукции «при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее чем 70 % за календарный год».

При этом компания была зарегистрирована 24 июля 2019 года, то есть осуществляет свою деятельность менее полугода, и «соответственно не может подтвердить долю дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в размере не менее чем 70 процентов за календарный год», говорится в ответе регионального минсельхоза.

Пострадавшему фермеру областные власти рекомендовали обратиться в суд, чтобы подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя. Помимо суда, Вячеслав Суханов решил обратиться также президенту, в федеральный минсельхоз и в прокуратуру.

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#закон #областная власть #сельское хозяйство #финансы #наводнение

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Комментарии
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  • nerv

    nerv
    41 минута назад

    Идиотизм властей поражает!

  • Noir

    Noir
    36 минут назад

    Если Москва выделила по его случаю деньги, значит всё правильно, а то что местные их захапали это уже глупая самодеятельность. Если фермер поднимет бучу до Москвы то в местном министерстве ждут перестановки.

  • БМВ

    БМВ
    33 минуты назад

    картошку предприятие тоже в июле сажало? после регистрации, А иначе, она не принадлежит этому предприятию, поэтому и компенсация не положена.

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    30 минут назад

    nerv

    Идиотизм властей поражает!



    Все доходчиво объяснили. И решение тут одно, только через суд . По другому, в данной ситуации, ни кто ему денег не выплатит, потому что он не попадает под выплаты. На кой он кинулся писать президенту? Документы в суд пусть готовит и получит свои деньги.

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