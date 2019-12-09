Экс-амурчанин Павел Рогалев занял руководящую должность в правительстве Забайкалья

Бывший амурский чиновник, успевший поработать не только в Приамурье, но и в Сахалинской области, трудоустроился в Забайкалье. Павел Рогалев занял должность руководителя «Службы единого заказчика» Забайкальского края. В Амурской области он трудился в с 2010 по 2013 год в сфере строительства.

«Приступает к исполнению обязанностей в должности руководителя службы единого заказчика Рогалёв Павел Анатольевич. Это весьма напряжённый участок, Павел Анатольевич обладает большим опытом организации стройки в Амурской области, на Сахалине. Я думаю, что здесь у вас должно получиться, мы вам все готовы помогать. Желаю вам успеха», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе оперативного совещания, на котором он и представил нового руководителя.

Фото: официальный портал Забайкальского края

Павел Рогалев родился в 1977 году на Сахалине, где жил до 1994 года. Затем окончил Хабаровский военный институт федеральной пограничной службы РФ по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель».

В Амурской области с 2010 по 2011 годы он занимал должность главного специалиста-эксперта отдела организации строительства и архитектуры, а затем консультанта отдела строительства жилья министерства строительства и ЖКХ региона. С 2011 по 2012 годы он работал начальником отдела строительного контроля ГБУ Амурской области «Строитель», а с 2012 по 2013 годы был заместителем директора по вопросам строительства данного учреждения. Затем вернулся на Сахалин. Последнее время работал начальником управления капитального строительства Сахалинской области. Теперь назначен руководителем «Службы единого заказчика» Забайкалья. К своим обязанностям Павел Рогалев приступит 10 декабря.

ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края является заказчиком в сфере строительства, автомобильных дорог и промышленно-гражданского строительства. Учреждение занимается подготовкой документации для проведения торгов на строительство и содержание автомобильных дорог общего назначения; подготовкой документации для проведения торгов на строительство объектов: жилищно-коммунального назначения, здравоохранения, образования, промышленного и гражданского строительства; контролем за исполнением заключенных контрактов; лабораторными исследованиями объектов строительства.

Учреждение подведомственно министерству территориального развития Забайкальского края.